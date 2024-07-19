FIA'nın Belçika Grand Prix'sinde yapacağını açıkladığı kanat esnekliği kontrollerinin sebebi ne?

FIA'nın bu hafta Formula 1 takımlarına Belçika Grand Prix'sinde esnek kanatların video kontrollerini yapacağını bildirmesi, bu konuda potansiyel bir tartışmanın ufukta olabileceği korkularına yol açtı.

Takımların araçlarını daha iyi dengelemek için esnek ön kanatların kullanımını artırmasıyla, bu alanda yapılacak herhangi bir sezon ortası değişikliği, takımların performansı üzerinde etkili olabilir.

Önde gidenlerin güç veya zayıflıklarında küçük bir değişiklik bile, şampiyona mücadelesinin geri kalanının nasıl şekilleneceğini belirleyebilir.

Ancak Motorsport.com, yeni esnek kanat kontrollerinin arkasındaki ana motivasyonun, şu anda takımların yaptığı şeyler üzerine potansiyel bir kısıtlama getirmek olmadığını öğrendi.

Bu kontrollerin amacı, FIA'nın takımların ön kanatla ne yaptıklarına dair daha net bir resim elde etmesine yardımcı olmak ve F1'in kurallarını 2025 ve sonrasına yönelik daha iyi hale getirmek için değişiklik yapılıp yapılmayacağını görmek.

Kaynaklara göre, FIA'nın şu anda sürdürülen uygulamalarla ilgili bir sorun olmadığına dair uzun süredir devam eden duruşu, Belçika için planlananlar ne olursa olsun, Teknik Danışma Komitelerinde takımlara açıkça belirtildi.

Bir FIA sözcüsü, "FIA, Belçika'dan başlayarak süresiz bir süre boyunca pistteki genel ön kanat deformasyonunu ölçmeye karar verdi."

"FOM'un öne bakan kameraları, ne yazık ki, geniş bir dış kısmı kapsamadığı için tüm ön kanadı yakalayamıyor. Bu nedenle amaç, FIA tarafından sağlanacak ve burun üzerine (mevcut kamera yuvalarının yerine) yerleştirilecek bir kamera ile birkaç etkinlik boyunca tüm ön kanatları ölçmek olacaktır”

“Toplanan veriler, gelecekteki kurallar tanımlanırken gövde esnekliğine ilişkin genel anlayışını geliştirmek için kullanılacak.”

“Ayrıca, bu sezon şimdiye kadar kontrol edilen tüm ön kanatların mevcut sapma testlerinden geçtiği ve yasal olarak kabul edildiği FIA tarafından yineleniyor. Bu yeni teknik direktif, aerodinamik yük altındaki ön kanat davranışını daha iyi yakalamak için uzun süredir devam eden bir isteğin sonucudur." dedi.

Spa'da ne yapılacak?

Esnek kanatlar sorunu modern F1'de her zaman var olmuştur ve bileşenlerin esnekliği -tabanlar, arka kanatlar veya ön kanatlar- sürekli olarak sorgulanmaktadır.

FIA'nın bu hafta F1 takımlarına gönderdiği teknik direktifte, bazı takımların burun için yeni bir kamera yuvası oluşturması gerektiği belirtildi. Bu yuva, yönetim organı tarafından belirtilen markadaki 4K kameraların montajını sağlayacak ve ön kanadın pistteki sapmasını yakalayacak. Seçilen takımlar, ön kanat elemanlarına ve uç plakalara, kanadın farklı koşullar altında nasıl davrandığını izlemek için referans noktaları yerleştirmek zorunda kalacak.

Ana görselde görüldüğü gibi, bu noktalar kanatçıklarda üç adet (ancak burada örnekleme amacıyla gösterildiği gibi ön tarafta değil, kanat elemanlarının arka yüzeyinde olacaklar) ve uç plakası üzerinde altı adet olacak.

Bu noktalar 20 mm çapında ve konumları, aşırı deformasyonlara neden olabilecek hareket vektörlerini belirlemek için FIA tarafından belirlendi.





Red Bull Racing RB20 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Bu, FIA'nın 2021'de arka kanat sapmasıyla ilgili soruları ele alış biçimine benziyor ve o zaman belirlenen noktalar hala arka kanatta bulunuyor.

O durumda yeni bir yuva gerekmemişti, çünkü arka yüzeye bakan hava kutusuna monte edilen kameralar yeterli olmuştu. Ancak, ön kanadı izlemek için farklı bir açıda buruna monte edilecek çoklu kamera düzenlemelerinin gerekliliği nedeniyle, FIA'nın Spa testleri yalnızca serbest antrenmanlarda gerçekleştirilecek.

Kameraların ve referans etiketlerinin/noktalarının ön kanat sapmasını yakalamak için kullanılması takımlar için yeni bir şey değil.

Takımlar bu etkinliği düzenli olarak kanadın davranışını daha iyi anlamak ve simülasyon sırasında öngörülen modellerle pist performansını karşılaştırmak için yapıyorlar.

Mercedes F1 W15 front wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 detail Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde görülebileceği hem Mercedes hem de Ferrari, sezon başında antrenman seansları sırasında burun yuvalarına yanlamasına monte edilen kameralar tarafından çekilen görüntülerde sapma için referans oluşturmak adına uç plakalarına damalı çıkartmalar yerleştirmiştir.