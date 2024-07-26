FIA'nın Belçika GP'de başlattığı esnek ön kanat kontrolüne dair ilk görseller ortaya çıktı!

Formula 1'in Belçika Grand Prix'si öncesinde FIA tarafından gerçekleştirilen yeni esnek kanat kontrollerinin ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Motorsport.com tarafından özel olarak açıklandığı üzere, FIA, takımların ön kanatlarının nasıl esnediğini daha iyi anlamak için bir analiz süreci başlattı.

Bu haftaki Spa-Francorchamps hafta sonundan itibaren, FIA, seçilen takımlardan ön kanat hareketlerini yakalamak için burunlarına özel bir 4K video kamera yerleştirmelerini talep etti.

Analize yardımcı olmak amacıyla, takımların ön kanat elemanlarına ve uç plakalarına bir dizi referans noktası yerleştirmeleri gerekiyor.

Antrenman seanslarından sonra video görüntüleri indirildiğinde, noktalar FIA'nın kanat hareketlerini daha iyi takip etmesine yardımcı olacak.

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca yapılacak analizlerin, FIA'nın ön kanatlarla ilgili dinamikler hakkında bilgisini artırması ve 2025 için regülasyonlarda değişiklikler yapması umuluyor.

Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki özel görselde görüldüğü üzere, FIA gereklilikleri kanatlarda üç ve uç plakada altı nokta içermektedir.

Bu noktalar 20 mm çapında olup, yerleri FIA tarafından belirlendi ve aşırı deformasyonlara neden olabilecek bir dizi hareket vektörünü belirlemek için kullanılıyor.

Esnek kanatlar sorunu bu yıl yeniden gündeme geldi çünkü takımlar, belirli bir derecede aero elastikiyetin, araç dengesine katkı sağlayabileceğini fark ettiler.

Bu, mevcut yer etkisi araçlarının düşük hızda önden kayma ve yüksek hızda arkadan kayma gibi karakteristik sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

Mercedes, ilk olarak Monako Grand Prix'sinde kullandığı yeni ön kanadının belirli bir esnekliğe sahip olmasının, düzenlemelere uygun olduğu sürece araç dengesine fayda sağladığını açıkça belirtti.

Takımın teknik direktörü James Allison o dönemde şöyle açıkladı: "Sanırım hepimiz FIA'nın esneklik testini geçmeye çalışıyoruz. Yük bindiriyorlar ve kanadın belirli bir miktardan fazla hareket etmemesi gerekiyor.”

"Ancak bunu yapabiliyorsanız ve kanadınız üzerine yük bindiğinde bükülen bir şey gibi bükülüyorsa, o zaman yönetim organıyla karşı karşıya kalacağınız bir sorun yok demektir.”