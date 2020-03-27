FIA'ya göre Türkiye, otomobil sporlarına olan ilginin en çok arttığı yedi ülkeden birisi!
Dünyanın Coronavirüs'le uğraştığı şu günlerde ülkemiz adına sevindirici bazı haberler de geliyor. FIA tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de otomobil sporlarına olan ilgi son yıllarda giderek artıyor.
Otomobil Sporlarında Önemli Gelişme Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle tüm sportif etkinliklere ara verildiği, ülkemizin ve dünyanın zor günler geçirdiği bu dönemde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ülkemiz adına önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen'e yaptırılan ‘Dünya’da Motorsporları’ araştırmasında, Türkiye ‘otomobil sporlarına ilginin artması’ konusunda öne çıkan ülkelerden birisi oldu.
2014-2019 dönemi baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülkemiz FIA’ya bağlı 144 ülke arasında ilk 7 ülke arasına girmeyi başarırken, bu sonuçta 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası’nın T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemize geri dönüşü, genç sporcularımızın Avrupa pistlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve TOSFED tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin önemli etkisi olduğu açıklandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bu önemli gelişmede büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, sporumuza katkıda bulunan tüm Devlet büyüklerimize ve sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Federasyonumuzun son 5 yıldır devam eden yönetim başarıları ile birlikte, sporcularımızın elde ettiği uluslararası dereceler ve organizasyonlarımızın kalitesi neticesinde oraya çıkan bu sonuç için otomobil sporunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.
FIA'ya göre Türkiye, otomobil sporlarına olan ilginin en çok arttığı yedi ülkeden birisi!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
08:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
12:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
08:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
11:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler