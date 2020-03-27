FIA'ya göre Türkiye, otomobil sporlarına olan ilginin en çok arttığı yedi ülkeden birisi!

Otomobil Sporlarında Önemli Gelişme Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle tüm sportif etkinliklere ara verildiği, ülkemizin ve dünyanın zor günler geçirdiği bu dönemde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ülkemiz adına önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen'e yaptırılan ‘Dünya’da Motorsporları’ araştırmasında, Türkiye ‘otomobil sporlarına ilginin artması’ konusunda öne çıkan ülkelerden birisi oldu.

2014-2019 dönemi baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülkemiz FIA’ya bağlı 144 ülke arasında ilk 7 ülke arasına girmeyi başarırken, bu sonuçta 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası’nın T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemize geri dönüşü, genç sporcularımızın Avrupa pistlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve TOSFED tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin önemli etkisi olduğu açıklandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bu önemli gelişmede büyük destekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, sporumuza katkıda bulunan tüm Devlet büyüklerimize ve sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Federasyonumuzun son 5 yıldır devam eden yönetim başarıları ile birlikte, sporcularımızın elde ettiği uluslararası dereceler ve organizasyonlarımızın kalitesi neticesinde oraya çıkan bu sonuç için otomobil sporunun tüm paydaşlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.