FIA'nın 25 F1 yarışını destekleyebilmesi için "bir engeli aşması" gerekecek

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, federasyonun şu anda 25 yarışlık bir Formula 1 takvimini destekleyemeyeceği konusunda ısrar etti.

Mevcut Concorde Anlaşması sezon başına 25 yarışa izin veriyor. Ancak F1 takviminde yer almak için büyük bir talep olmasına rağmen -en son Arjantin bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak istediğini ifade etti- F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçen yıl yaptığı açıklamada şimdilik 24 yarış sayısına bağlı kalmak istediğini belirtmişti.

F1'in Beyond the Grid podcast'inde “Bence 24 doğru sayı.”

“Uzun süre istikrarlı olmak için hedeflememiz gereken sayının bu olduğunu söyleyebilirim.” Demişti.

Ben Sulayem'e göre, bu yılın programında 24 etkinlik bulunan FIA için şu anda “her şey” sınırda.

“Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Ben Sulayem, fazladan bir yarış eklemenin şimdiden bir sorun teşkil edip etmeyeceği sorusuna, “Bir bariyeri aşıyorsunuz ve iki ekibe ihtiyacınız oluyor, biz daha fazla yapamayız. Lojistik olarak, o zaman iki ekibimin olması gerekiyor.” diye cevap verdi.

Ben Sulayem şöyle ekledi: “Sürücüler bunu kaldırabilir mi? Sadece bilmek istiyorum. Bu konuda mantıklı ve makul olalım. Sürücüler fiziksel ve zihinsel olarak bunu kaldırabilir mi? Bu soruyu sürücülere soracağım. Peki ya takımlar?”

“FIA'ya gelince, bunu tek bir ekiple yapamayız. Sahada çalışan personel söz konusu olduğunda, ekibimizi rotasyonlu olarak ikiye ayırmamız gerekir.”

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Formula 1 Yönetiminin “mantıklı” olduğunu belirten Ben Sulayem şunları da kabul etti: “Hiçbir zaman geri gelip 'Daha fazlasına ihtiyacımız var' demediler. Asla demediler. Peşinde oldukları şey kalite ve bu yüzden onlarla iyi bir ilişkimiz var.”

“Yani, onları yarışları 25 taneye çıkarmaktan alıkoymayacağım, çünkü bu onların hakkı, tamam mı? Neticede bu onlara bağlı.”

“Ama şu anda daha fazla yarış eklemek istemeyenler onlar. Çünkü o zaman bunun bir yorgunluk meselesi haline geleceğini biliyorlar. Dolayısıyla yarış sayısını 24'te tutmak için kendi sebepleri var.”