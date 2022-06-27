FIA'nın 2026 motorlarını onaylamakta gecikmesi, Porsche ve Audi'yi tedirgin etmeye başladı

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Porsche ve Audi, 2026 yılında Formula 1'de yarışmaya çok yakınlar ve uzun süredir beklenen bu gelişmenin, yakın zamanda yapılacak açıklamayla resmileşmesi bekleniyor. Açıklamaların yapılması için tek bir şey bekleniyor: 2026 motorlarının teknik regülasyonlarının kabul edilmesi.

2026 Güç Ünitesi Yönetmeliği için özel ve detaylı bir belge hazırlandı ve bu belge, Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunuldu ancak son karar henüz verilmedi.

Porsche ve Audi'nin istekleri, 2026 güç ünitelerinin şekillenmesinde büyük rol oynadı. 2026 motor regülasyonları kabul edilirse ve böylelikle Alman üreticilerin istedikleri maddeler de kabul görürse, resmi açıklamalar yapılacak.

Volkswagen Yönetim Kurulu da Porsche ve Audi'ye F1'e giriş konusunda yeşil ışık yakmak için 2026 motorlarının teknik regülasyonlarının kabul edilmesini bekliyor.

Fakat 2026 motor regülasyonları, hâlâ kabul görmediler ve bu konudaki son karar, sürekli olarak erteleniyor.

Dünya Motor Sporları Konseyi, 2026 motor regülasyonları hakkındaki son kararını ilk olarak Haziran'a ertelemişti. 29 Haziran 2022'de, yeni motor kurallarının onaylanması bekleniyordu. Ancak sürekli olarak yeni görüşmeler yapıldığından ve yeni pürüzler ortaya çıktığından dolayı, motorlar hakkındaki son karar 2. kez ertelendi.

FIA, bu iki markaya yeni kuralların 29 Haziran'da kabul edileceği konusunda söz vermişti. Ancak verilen bu söz tutulmadı ve motor kararı, bir kez daha ertelendi.

AMuS'a göre; FIA'nın 29 Haziran hakkında söz vermesine rağmen yeni motor kurallarını ikinci kez ertelemesi, Porsche ve Audi'yi endişelendirmeye başladı. Volkswagen Yönetim Kurulu, yaz arasından önce bu durumun hallolmasını ve yeşil ışığı yakmak istiyor.

FIA, Audi ve Porsche'ye bu sefer Temmuz ayı için söz verdi. Bahsedildiği gibi, Audi ve Porsche, yaz arasından önce bu işi tamamlamak istiyorlar.

Sözlerin tutulmaması ve uzun süre boyunca görüşmeler yapılması; FIA için profesyonel bir izlenim yaratmıyor. FIA, 2026 motorları konusunda kesinlikle gerektiğinden yavaş kaldı ve hızlanılması gerek. 2026'ya artık sadece 3,5 yıl kaldı ve 2 yıldır motor kuralları konusunda tartışılıyor. Herkesi mutlu etmeye çalışmanın işe yaramadığı ise kesin. Yeni gelecek üreticiler, sadece motor üretmeyecekler. Ayrıca yeni bir motor sporları departmanı kuracaklar.

Porsche F1 konsepti

Söz verildiği üzere 29 Haziran'da yeni motor kuralları kabul edilseydi, Porsche, Avusturya GP'de şasi partneri Red Bull ile ortaklığını açıklayacaktı.

Alman ekip, şasi partneri Red Bull'un evi olan Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek yarışta Porsche-Red Bull ortaklığını açıklamak istiyordu ancak motor konusundaki son karar ertelendiğinden, bu artık hayal oldu. Avusturya GP'de bir açıklama görmeyi beklemek çok ama çok iyimser olur.

Audi ise Porsche'den bir hafta sonra açıklama yapmayı planlıyordu ve Audi, ilk olarak sadece motor üreticisi olarak katılacağı konusunda açıklama yapacaktı. Audi'nin başka bir takımı devralmasıyla alakalı açıklamalar ise sonra gelecekti.

Şu an için Audi ile Sauber'in işbirliği yapması bekleniyor. Audi, ilk olarak McLaren'ı devralmak istemişti ancak McLaren'ın CEO'su Zak Brown, "McLaren'ın satılık olmadığını" söyleyerek bu teklifi reddetti ve görüşmeler bu noktadan sonra çıkmaza girdi.

Audi, -yüksek ihtimalle- Sauber ile işbirliği yaparak F1'e girmesinin ardından kendi departmanını oluşturarak fabrika takımı olarak yarışacak. Porsche ise Red Bull ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

FIA, söz verdiği üzere Temmuz ayında yeni motor kurallarının onaylanmasını sağlayabilirse; bu iki üretici yaz arasından önce resmi açıklamalarını yapacaklardır.

Audi F1 konsepti Fotoğraf: Camille Debastiani