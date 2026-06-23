FIA'dan yenilik: 'Boost Mode' geri gelecek, güç ünitesi dağılımı ve test süresi değişecek

Formula 1'de daha önce sürücü geri bildirimleri doğrultusunda ıslak zeminde 'Boost Mode' kullanımına yasak getirilmişti. Sürücüler, 2026 nesil araçların zaten ıslak zeminde sürülmesinin zor olduğunu ve ani tork artışının ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirtmişti.

Ancak FIA, aldığı yeni kararla sistemi tamamen geri getirmek yerine 'kısmi Boost Mode' kullanımına izin verdi.

FIA'nın açıklamasına göre yeni uygulama, araçların düzlüklerde hızlanmasını artırmak yerine yalnızca hız kaybını telafi etmeye odaklanacak. Böylece özellikle düşük görüş koşullarında yaklaşma hızlarının azaltılması hedefleniyor.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi raporunda şu ifadeler yer aldı: "Düşük yol tutuşunun olduğu, pistin ıslak ve görüşün zayıf olduğu koşullarda Boost Mode yeniden devreye alınmıştır. Ancak bu sistem yalnızca güç kaybını telafi edecek şekilde sınırlandırılmıştır, güç artışı sağlamayacaktır. Geçiş fonksiyonu devre dışı bırakılacaktır. Bu değişiklikler güvenlik gerekçesiyle yapılmıştır."

Konsey ayrıca 'Sıcaklık Tehlikesi' uygulamasında da değişikliğe gitti. Buna göre artık bu uyarı sprint yarışı ve ana yarış için ayrı ayrı uygulanabilecek.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "'Sıcaklık tehlikesi' ilanı artık Sprint ve Yarış için ayrı ayrı yapılabilir. Sprint, yarış veya her ikisi için 24 saat öncesinden 'sıcaklık tehlikesi' ilanı verilebilecektir.”

Makao'da toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2027 ve sonrası için daha önce paylaşılan teknik ve sportif düzenlemeleri de resmen onayladı.

Buna göre Formula 1'de güç ünitelerinin dağılımı 2027'de içten yanmalı motor lehine 58-42 olacak. 2028'de ise bu oran 60-40 seviyesine çıkarılacak.

FIA, bu geçişin daha sorunsuz yapılabilmesi için bazı operasyonel değişiklikler de planlıyor. Bunlar arasında belirli pistlerde keşif turlarının azaltılması ve gerektiğinde yarış mesafesinin bir ya da iki tur kısaltılması da yer alıyor.

Ayrıca 2027 sezon öncesi test süresi, mevcut üç günden dört güne çıkarıldı.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: "FIA, 2026 düzenlemelerinin gelişimini yakından takip etmeye ve tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam etmektedir."

"Büyük bir regülasyon değişimi, araçlar piste çıktıktan sonra bitmez. Sürekli diyalog ve iş birliği, düzenlemelerin sporun, sürücülerin ve taraftarların ihtiyaçlarına uygun kalmasını sağlar."

"Birlikte, şampiyonanın gelecekteki yönünü şekillendiriyoruz ve inovasyon, sürdürülebilirlik, performans ve taraftar çekiciliği arasında denge kurmaya çalışıyoruz."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images