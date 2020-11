FIA'dan üç yıllık lisans alan Türkiye, 2021 takviminde yer almayı hedefliyor

2021 Formula 1 takviminde toplam 23 yarış yer alacak ve bu 23 yarıştan 22'si açıklanırken, son beş yer için birden fazla pist çekişiyor.

Portimao, İstanbul ve Imola, yarış için çekişen pistlerin başında geliyorlar.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında FIA'nın İstanbul Park pistine Grade 1 lisansını 3 yıllığına verdiğini doğrulamıştı.

Formula 1 CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Chase Carey'i hafta sonu İstanbul'da ağırladıklarını hatırlatan Ak, "Türkiye ve İstanbul'da Formula 1 yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi."

"Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA'dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı." şeklinde konuşmuştu.

Red Bull Racing, AlphaTauri, İstanbul Fotoğraf: Honda Istanbul Park Fotoğraf: Formula 1

Fransız Auto Hebdo'ya konuşan Intercity İstanbul Park'ın Genel Müdürü Sadi Hezber, "Cumhurbaşkanımız Formula 1'i Türkiye'ye geri getirmekte kararlıydı."

"Sporun Liberty Media tarafından devralınmasının ardından, o (Recep Tayyip Erdoğan) takvime geri dönüşü görüşmek için Chase Carey ile temasa geçti ve sonunda koronavirüs salgını bize bu fırsatı tanıdı."

“İlk olarak Formula 1'e, Nisan ayında sağlıkla ilgili şartlar kötüleştiği dönemde Çin'in yerini almayı önermiştik."

"Şimdiden gelecek sene için Grand Prix organize etmek için çalışmalar yapıyoruz."

"Piste yeni asfalt atıldı ve takvimde bu noktada yer alabilmek için FIA'nın bir dizi tavsiyesini takip etmek zorundaydık."

"Çok fazla bakım çalışması gerekiyordu ve üç ay boyunca yoğun şekilde çalıştık. Sonuç olarak buna fazlasıyla değdi." dedi.