FIA'dan Racing Bulls'a "Tehlikeli Pit Çıkışı" cezası
Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında Arvid Lindblad ve Oscar Piastri arasında yaşanan tehlikeli pit çıkışı nedeniyle FIA, Racing Bulls F1 takımına 5.000 Euro para cezası verdi.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Paul Foster
Q3'teki son turlar öncesinde Arvid Lindblad ve takım arkadaşı Liam Lawson, Racing Bulls garajından neredeyse aynı anda piste çıkarıldı. Tam bu esnada piste katılan Lindblad, McLaren pilotu Oscar Piastri'nin yoluna çıktı.
Piastri, Lindblad'ın aracıyla çarpışmamak için yavaşlamak ve pit duvarının soluna doğru ani bir kaçış manevrası yapmak zorunda kaldı. Silverstone'daki sıralama seansının son anlarında yaşanan olayın ardından Lindblad hakkında inceleme başlatıldı.
Hakemlerin yaptığı incelemenin ardından FIA, ucuz atlatılan bu kaza nedeniyle Racing Bulls takımına 5.000 Euro ceza kesildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili yayınlanan hakem raporunda şu ifadelere yer verildi: "Hakem heyeti; 41 numaralı aracın sürücüsünü (Arvid Lindblad) ve takım temsilcilerini dinlemiş, aynı zamanda normal ve araç içi kamera görüntülerini incelemiştir."
"41 numaralı araç, 81 numaralı aracın yoluna çıkacak şekilde piste salınmış ve bu durum 81 numaralı sürücünün olası bir çarpışmayı önlemek adına kaçış manevrası yapmasına neden olmuştur."
"41 numaralı aracın takım temsilcisi, pit çıkışında yaşanan bu durumun bir karar hatası olduğunu kabul ederek tehlikeli pit çıkışının sorumluluğunu üstlenmiştir. Sıralama turlarındaki benzer geçmiş olaylarla tutarlı olarak ve sürücünün sadece takımın talimatlarına uyduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, takıma 5.000 Euro para cezası verilmiştir."
Bu kararın ardından Piastri pazar günkü yarışa sekizinci, Lindblad ise dokuzuncu sıradan başlayacak.
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