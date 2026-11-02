Formula 1 Meksika GP

FIA’dan Mercedes’e ceza: Russell pistten erken ayrıldı

Meksika GP sonrası zorunlu medya söyleşilerine katılmadan pistten ayrılan George Russell nedeniyle Mercedes takımına 5 bin euro para cezası kesildi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 07:20

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli’nin dünya şampiyonluğunu ilan ettiği Meksika GP’sinin ardından George Russell, medya alanına uğramadan pistten ayrıldı. Kural gereği ilk üç dışında kalan tüm pilotların basına demeç verme zorunluluğu bulunmasına rağmen Britanyalı pilotun erken ayrılması üzerine FIA hakemleri inceleme başlattı.

Özel bir izin alınmadan gerçekleşen bu durumun ardından federasyon, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Mercedes takımına 5 bin euro para cezası uygulandığını duyurdu.

FIA hakem kurulu tarafından yayımlanan ceza kararında şu ifadelere yer verildi: "Hakemler, takım temsilcisinden pilotun yarış sonrası medya yükümlülüklerine katılmadan pistten ayrıldığını öğrenmiştir.”

“Pilotun veya temsilcinin duruşmaya katılmaması durumunda da hakemlerin karar verebileceği dikkate alınarak, takıma 5.000 euro para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

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