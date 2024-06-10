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Formula 1 Kanada GP

FIA'dan Kanada yarışı organizatörlerine uyarı geldi

Kanada Grand Prix'si organizatörleri, seyircilerin piste erkenden girmesini engelleyemedikleri için FIA tarafından uyarıldı.

Neva Ünsaldı
Fans invade the track after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1'in Kanada Grand Prix'sinin organizatörü, Pazar günkü yarışın bitiminden önce pist işgalini engelleyemediği için FIA tarafından uyarıldı. Yarışın bitiminden sonra soğuma turunda, tüm araçlar parc ferme'ye dönmeden önce önemli sayıda seyirci piste girdi.

Motorsport.com, Montreal'deki Circuit Gilles Villeneuve'de benzer bir olayın daha önce de yaşandığını ortaya koydu ve bu nedenle FIA, Kanada organizatörlüğünü üstlenen Octane Racing Group'u, tekrarlayan bu sorun nedeniyle resmen çağırmaya karar verdi.

Olayı araştırdıktan sonra, hakemler yerel organizatörün Uluslararası Spor Kodu'nun 12.2.1.h maddesini ihlal ettiğini belirlediler ve organizatörü, "makul önlemleri almamak, dolayısıyla güvensiz bir durum yaratmak" nedeniyle uyardılar.

Video kanıtlarına dayanarak, "etkinlik için beklenen güvenlik önlemleri ve/veya güvenlik görevlileri ve/veya ekipmanların ya uygulanmadığını ya da yetersiz olduğunu, bu nedenle seyirciler ve sürücüler için güvensiz bir ortam oluştuğunu" tespit ettiler.

Organizatör, güvenlik önlemlerinin erken bir pist işgalini önlemek için yeterince güçlü olmadığını kabul etti ve durumun kabul edilemez olduğunu, ayrıntılı olarak araştırılacağını belirtti.

Hakemler, organizatörün 30 Eylül'e kadar FIA'ya durumu önleyecek resmi bir iyileştirme planı sunması gerektiğine karar verdi. Ayrıca, FIA'ya bu konuyu güvenlik ve emniyetle ilgili ciddi bir sorun olarak incelemeye çağrısında bulundular ve benzer bir tekrarın önemli bir mali ceza gerektireceğini belirttiler.

Seyircilerin pisti erkenden işgali yaygın bir durum: 2023 Melbourne yarışında da benzer sorunlar nedeniyle Avustralya Grand Prix organizatörleri uyarılmıştı.

Fans at the end of the Australian GP

Fans at the end of the Australian GP

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Seyirciler, araçlar hala pistteyken piste girmişler ve bazıları Nico Hulkenberg'in yolda kalan Haas aracına ulaşmışlardı.

Bu yaşananların ardından 2024'te Avustralya GP’de yarış sonrası piste giriş yasaklandı ve uzun süredir devam eden Melbourne geleneğine geçici olarak son verildi. Benzer bir durum, 2023 Brezilya Grand Prix'sinde de yaşandı ve seyirciler, araçlar damalı bayrağı görürken 1. virajda piste girdiler.

Kanada'nın bir ıslak bir kuru geçen eğlenceli yarışını, Red Bull'dan Max Verstappen kazandı ve McLaren pilotu Lando Norris ile Mercedes'in pol pozisyonundaki pilotu George Russell'ı mağlup etti.

Montreal yarışı, dört günlük etkinlik boyunca 350.000 seyirci ile rekor bir katılımla gerçekleşti. Geçen sene bu sayı 345.000 seyirci idi. Yarış, seyirci sayısının da artmasıyla yarı-kalıcı pistin bulunduğu yapay adanın dar ortamında birkaç lojistik soruna sahne oldu.

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