FIA'dan Kanada yarışı organizatörlerine uyarı geldi

Formula 1'in Kanada Grand Prix'sinin organizatörü, Pazar günkü yarışın bitiminden önce pist işgalini engelleyemediği için FIA tarafından uyarıldı. Yarışın bitiminden sonra soğuma turunda, tüm araçlar parc ferme'ye dönmeden önce önemli sayıda seyirci piste girdi.

Motorsport.com, Montreal'deki Circuit Gilles Villeneuve'de benzer bir olayın daha önce de yaşandığını ortaya koydu ve bu nedenle FIA, Kanada organizatörlüğünü üstlenen Octane Racing Group'u, tekrarlayan bu sorun nedeniyle resmen çağırmaya karar verdi.

Olayı araştırdıktan sonra, hakemler yerel organizatörün Uluslararası Spor Kodu'nun 12.2.1.h maddesini ihlal ettiğini belirlediler ve organizatörü, "makul önlemleri almamak, dolayısıyla güvensiz bir durum yaratmak" nedeniyle uyardılar.

Video kanıtlarına dayanarak, "etkinlik için beklenen güvenlik önlemleri ve/veya güvenlik görevlileri ve/veya ekipmanların ya uygulanmadığını ya da yetersiz olduğunu, bu nedenle seyirciler ve sürücüler için güvensiz bir ortam oluştuğunu" tespit ettiler.

Organizatör, güvenlik önlemlerinin erken bir pist işgalini önlemek için yeterince güçlü olmadığını kabul etti ve durumun kabul edilemez olduğunu, ayrıntılı olarak araştırılacağını belirtti.

Hakemler, organizatörün 30 Eylül'e kadar FIA'ya durumu önleyecek resmi bir iyileştirme planı sunması gerektiğine karar verdi. Ayrıca, FIA'ya bu konuyu güvenlik ve emniyetle ilgili ciddi bir sorun olarak incelemeye çağrısında bulundular ve benzer bir tekrarın önemli bir mali ceza gerektireceğini belirttiler.

Seyircilerin pisti erkenden işgali yaygın bir durum: 2023 Melbourne yarışında da benzer sorunlar nedeniyle Avustralya Grand Prix organizatörleri uyarılmıştı.

Fans at the end of the Australian GP

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images