FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

Son haftalarda önemli adımlar atan FIA, özellikle potansiyel değişiklikler için F1'in tabi olduğu yönetmelikleri yakından incelemekte.

Yönetim organının en çok üstünde durduğu konular 2026 güç ünitesi kurallarına yönelik endişelerin giderilmesi ve yeni takımların seriye girişinin sağlanabilmesi.

F1 tarafından da birtakım talepler yok değil, son olarak CEO Stefano Domenicali, bütçe sınırı cezalarının sportif açıdan caydırıcı olmasını istemişti.

Ancak F1'in bu konuda söz hakkı yok, nitekim Concorde Anlaşması gereği düzenlemeler konusunda otorite FIA'ya ait -tıpkı ticari konularda da otoritenin F1'e ait olduğu gibi.

Dolayısıyla, son açıklamaların ardından kendisine cevap hakkı doğan FIA, prosedürlere uymaya devam edileceğini duyurdu.

FIA'nın açıklamasında, "FIA, mevcut ve gelecekteki F1 düzenlemelerinin çerçevesinin değiştirilmesine ilişkin yorumların son zamanlarda medyada yer aldığını not etmektedir."

"FIA, paydaşların görüşlerini memnuniyetle karşılamakla birlikte, Formula 1'de dahil olmak üzere tüm şampiyonalar üzerindeki düzenleme yetkilerinin FIA'ya ait olduğunu vurgulamaktadır."

"Her türlü teknik, sportif ya da mali yaptırım ve/veya söz konusu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

FIA flag Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images