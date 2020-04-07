FIA, zorunlu fabrika kapatma süresini iki hafta daha uzattı!

2020 sezonunun ilk sekiz yarışının gerçekleşmemesinin ardından Formula 1 yönetimi geçen ay, Temmuz/Ağustos aylarındaki yaz tatilini kaldırdığını açıkladı. Takımlar bu süre zarfında iki hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorundaydı. F1 yönetimi bu zorunlu süreyi üç haftaya çıkardı ve Mart/Nisan aylarında uygulanmasına karar verdi.

Birkaç takım son üç haftadır bunu yapıyordu ve önümüzdeki hafta itibariyle fabrikalarını yeniden açacaklardı. Ancak bu durum pazartesi günü F1 yetkilileri arasında yapılan toplantıdan sonra bu sürenin beş haftaya çıkarılmasına karar verildi.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Dünya Motor Sporları Konseyi, pazartesi günü Formula 1 Strateji Grubu, Komisyon ve tüm takımların oybirliğiyle onaylanmasının ardından, Formula 1'in fabrika kapatma süresini 21'den 35 güne uzatılması kararı e-oylama ile onayladı." denildi.

Zorunlu kapatma süresi, daha önce yönetmeliklere tabi olmayan motor üreticilerini de içeriyor. Böylelikle tüm takımlar ve motor üreticileri 35 gün süreyle çalışmayı bırakacak.

Takımlar bu 35 günlük süreyi Mart, Nisan veya Mayıs aylarında doldurmalılar.

FIA, gelecekte bu sürenin daha da arttırılması fikrini açık tuttuklarını doğruladı.

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