FIA, zıplamayı engelleyici tedbirleri Fransa GP'den itibaren uygulayacak!

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FIA, özellikle Azerbaycan GP'den sonra pilotlardan gelen şikayetlerin üzerine araçların zıplamasını engellemek için devreye girdi.

Bu kapsamda FIA, araçların maksimum ne kadar zıplayabileceğini belirledi. Alınan bu tedbirler, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa GP'den itibaren uygulanacak ve o yarışa kadar takımlar araçlarında gerekli düzenlemeleri yapacaklar.

Pilotlar, dalgalanma nedeniyle kısa ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşamaktan endişelendiklerini dile getirince FIA güvenlik gerekçesiyle bu değişikliği yaptı.

2022'de spora giren zemin etkili F1 araçlarıyla dalgalanma olayı yeniden spora dönmüştü. Zemin etkili araçların sert süspansiyonlara sahip olup yere çok yakın olması, dalgalanmada büyük rol oynuyordu.

Sezon başından beri yaşanan bu sorun, pilotların sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden oluyor.

Mesela, Lewis Hamilton'ın Azerbaycan GP'deki zıplamalarda 10G dikey kuvvete maruz kaldığı ölçüldü.

Yeni araçlarda iki ayrı sorun vardı. Birincisi taban altındaki havada yaşanan kesinti nedeniyle oluşan aerodinamik sorun olan dalgalanma, diğeri ise araçların tabanının yere vurması sonucu oluşan zıplama.

Bazı takımlar diğerlerinden daha fazla sorun yaşarken en çok sorun yaşayan takım Mercedes oldu. Ancak neredeyse tüm takımlardan pilotlar, bu konu hakkında kapalı kapılar ardında endişelerini dile getirdiler.

FIA, son yarış Kanada GP'de tüm araçların davranışlarını ölçtü.

Britanya GP öncesinde Perşembe günü yapılan açıklamada, "FIA'nın dikey salınım veri analizi sonuçlandı ve biz bunu izlemek için bir ölçü belirledik."

"Konuyla alakalı güncelleme tüm takımlara gönderildi. Bu güncelleme takımlara, Fransa Grand Prix'sinden itibaren teknik direktif yürürlüğe girdiğinde kurallara uyumlu olmak için ne gibi değişiklikler yapmaları gerektiğini anlamaları için iki yarış analiz yapmalarına izin verecek." denildi.

Bu teknik direktifte ayrıca, taban altında yer alan ve aracın ne kadar yere yakın olduğunu, aracın ne kadar sert olduğunu belirleyen tahta plakanın ne kadar aşınabileceği konusunda yeni bir sınır belirleyecek.

Kanada GP hafta sonunda bu konu takım patronlarının F1 CEO'su Stefano Domenicali ile yaptığı sohbette gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff, diğer takım patronlarını iki yüzlülükle suçlamıştı.