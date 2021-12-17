FIA "Yılın Kişiliği" Ödülü Lewis Hamilton'ın oldu!

Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotu olan Lewis Hamilton, bu yıl kariyerinin sekizinci şampiyonluğu için mücadele etmişti.

Özellikle yılın ikinci yarısında harika bir performans sergileyen Hamilton, Abu Dhabi'deki yarışın son anlarına kadar şampiyonluğu kazanacak gibiydi. Sonunda şampiyon Max Verstappen oldu ancak Hamilton, gösterdiği performansla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Bu yıl hem pist üstünde hem de pist dışında yaptığı şeylerden sonra Hamilton, FIA tarafından "Yılın Kişiliği" ödülüne layık görüldü.

Hamilton, Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra Paris'teki FIA Ödül Töreni'ne gitmeme kararı almıştı. Bu yüzden hem şampiyona ikinciliği, hem de "Yılın Kişiliği" kupalarını alamadı.

Bu kategoride önemli isimleri geride bırakan Hamilton, geçen yıl da "Yılın Kişiliği" seçilmişti ve bu yüzden bir kez daha bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images