FIA, "Yılın aksiyonu" ödülü Alonso'nun oldu
Fernando Alonso'nun, Brezilya GP'nin son turunda, Sergio Perez'i sıra dışı geçişi, taraftarlar tarafından "yılın aksiyonu" ilan edildi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da FIA'nın Dünya Şampiyonları, kupalarını almak ve resmi olarak şampiyon ilan edilmek için Azerbeycan'ın başkenti olan Bakü'de özel bir tören için bir araya geldi.
Max Verstappen ve Red Bull'a, F1 Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğu kupaları verildi. Fakat yılın en iyi aksiyonu için de özel bir taraftar ödülü verildi.
Bu özel taraftar ödülü Fernando Alonso'ya, Brezilya GP'sinin son turunda, Sergio Perez'e yaptığı sıra dışı geçiş için verildi.
Alonso ve Perez, yarışın son turlarında podyumun son sırası için mücadele ederken Perez sondan bir önceki turun 1. virajında geç bir atak yaptı. Her ne kadar Alonso kısa süreliğine pozisyonunu kaptırmış gibi görünse de, Perez'in hava koridorunda ilerledi ve 4. virajda pozisyonu geri almayı başardı.
Turun ilerleyen anlarında yaşananlar, Alonso'nun standartlarına göre bile cüretkârdı. Çünkü Perez'i, Juncao'ya çıkarken sondan bir önceki virajda daha dar bir çizgiye geçirmeyi başardı.
Bitiş çizgisine yaklaşırken Perez, Alonso'nun hemen arkasında yer aldı ve ikili arasında sadece 0,053 saniye fark vardı.
Geceye katılamayan Fernando Alonso, ödül için bir teşekkür konuşması paylaştı.
Son Haberler
Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"
Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin" Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"
Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"
Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor" Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"
Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"
Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim" Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"
Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"
Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil" Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar