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FIA, "Yılın aksiyonu" ödülü Alonso'nun oldu

Fernando Alonso'nun, Brezilya GP'nin son turunda, Sergio Perez'i sıra dışı geçişi, taraftarlar tarafından "yılın aksiyonu" ilan edildi.

Editör Elif Adli
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, sprays Champagne from the podium

Her yıl olduğu gibi bu yıl da FIA'nın Dünya Şampiyonları, kupalarını almak ve resmi olarak şampiyon ilan edilmek için Azerbeycan'ın başkenti olan Bakü'de özel bir tören için bir araya geldi.

Max Verstappen ve Red Bull'a, F1 Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğu kupaları verildi. Fakat yılın en iyi aksiyonu için de özel bir taraftar ödülü verildi.

Bu özel taraftar ödülü Fernando Alonso'ya, Brezilya GP'sinin son turunda, Sergio Perez'e yaptığı sıra dışı geçiş için verildi.

Alonso ve Perez, yarışın son turlarında podyumun son sırası için mücadele ederken Perez sondan bir önceki turun 1. virajında geç bir atak yaptı. Her ne kadar Alonso kısa süreliğine pozisyonunu kaptırmış gibi görünse de, Perez'in hava koridorunda ilerledi ve 4. virajda pozisyonu geri almayı başardı.

Turun ilerleyen anlarında yaşananlar, Alonso'nun standartlarına göre bile cüretkârdı. Çünkü Perez'i, Juncao'ya çıkarken sondan bir önceki virajda daha dar bir çizgiye geçirmeyi başardı.

Bitiş çizgisine yaklaşırken Perez, Alonso'nun hemen arkasında yer aldı ve ikili arasında sadece 0,053 saniye fark vardı.

Geceye katılamayan Fernando Alonso, ödül için bir teşekkür konuşması paylaştı.

 
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