FIA yetkilisi, 'haksız ve aşırı' Alonso cezasına ateş püskürdü

Alonso, Albert Park'taki yarışın son aşamalarında Mercedes'ten George Russell'a karşı 6. sırayı korumaya çalışıyordu, ancak Russell'ın bu mücadelede bariyerlere sert bir şekilde çarpması; Alonso'ya verilen 20 saniye cezaya ve üç ceza puanına sebep oldu.

Alonso'nun 6. viraj için daha önce yaptığından daha erken fren yapmasının ardından, hız farkı Russell'ı adeta gafil avladı. Mercedes pilotu aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve pistin ortasında yan bir şekilde durdu. Alonso bu durumun batarya sorunlarından kaynaklı olduğunu dile getirse de FIA hakemleri bunu kabul etmedi.

Bunun yerine, Alonso'yu 'potansiyel olarak tehlikeli sürüş' yapmaktan suçlu buldular. Ancak FIA'ya bağlı İspanya Kraliyet Otomobil Federasyonu'nun başkan yardımcısı Verdegay'e göre çok ileri gittiler.

Verdegay, Soymotor.com'a verdiği demeçte, "Eğer bir sporu düzenlemek karmaşıksa, motor sporlarını düzenlemek çok daha karmaşıktır."

"Ve ne yazık ki, yasallık ile yasadışılığı birbirinden ayıran çizgide o kadar çok nüans var ki, herhangi bir anda nerede olduğunuzu ve hangi kuralı uygulayacağınızı bilmek özellikle zor."

"Bu spor özellikle karmaşık ve bunun gibi durumlar da bunu gösteriyor."

"Sorun şu ki, sezon sonunda, görünüşte aynı olan olaylar radikal bir şekilde farklı, haksız yere farklı cezalara çarptırılıyor."

"Kişisel fikrimi söyleyecek olursam, Fernando'ya verilen cezayı beğenmedim. Şahsen bunun haksız ve aşırı olduğunu düşünüyorum."

"Cezayı veren hakemlerin raporunu okursam, az önce söylediklerim değişecek ve anlaşmazlığım yalnızca teknik hukuki açıdan olacaktır. Neden mi? Çünkü hakemler Russell ve Alonso'nun aracının telemetrisini masaya yatırıp analiz ettiler, her iki pilotla ve tanıklarla konuştular.... Pek çok yargı unsuruna sahipler ve görüşleri daha fazla şekillenmiş durumda."

"Komiserlerin kararı Alonso'nun 'virajlara farklı bir yaklaşım deneme' hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Ama arkadaki aracın geçişini daha zor hale getirmek için bunu yapmaya hakkı var."

"Kararda ayrıca Alonso'nun Russell'ın kazasına neden olan kirli havadan sorumlu olmadığı belirtiliyor. Alonso fren yapsın ya da yapmasın kirli hava onun kaçınamayacağı bir şeydir."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Dolayısıyla, benim teknik ve hukuki bakış açıma göre, bu karar nedensel bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Alonso ne yaparsa yapabilir ve eğer kirli havadan sorumlu değilse, cezalandırılabilir herhangi bir davranıştan da sorumlu değildir."

"Komiserler bunun bir hata olmadığını, Alonso'nun Russell'ın geçmesini zorlaştırmak için bu şekilde araç kullandığını düşünüyor. Peki sınır nerede?"

"Alonso fren yapmıyor, ayağıyla frene dokunuyor ama bundan kaynaklanan hız düşüşü, ayağını gaz pedalından kaldırmasından daha az. Bu minimum bir azalma. Burada sınırın nerede olduğunu merak ediyorum, bu konuda çok net olmalısınız. %1 hız kaybı kabul edilebilir ama %2 abartılı mı? Bu çizgi net belirtilmemiş ve burada yasallıktan değil, adaletten bahsediyoruz."

"Avustralya'da gerçekleşen gelmiş geçmiş en kötü fren testine tanık oldum. Ralf Schumacher tarafından Gilles Villeneuve'e yapıldı ve olabilecek en kötü şekilde, bir görevlinin lastik çarpması sonucu ölmesiyle sonuçlandı. Bir fren testi insanları öldürebilir ve Alonso'nunki öyle bir test değildi."

"Çizginin nerede olduğunu bilmiyorum. Cezanın adil olduğunu düşünmüyorum."

Alonso cezanın ardından Avustralya Grand Prix klasmanında iki sıra gerileyerek 8. sıraya düştü.