FIA, yeniden start öncesi formasyon turu prosedürünü gözden geçirebilir

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Melbourne'de yarışın sonlarında yaşanan kaos, ilk kırmızı bayrak periyodundan sonraki formasyon turunda yaşanan bir olayın unutulmasına sebep oldu.

Durarak start kuralları, yarış yeniden başlamadan önce güvenlik aracının tüm pilotları sırayla yönlendirmesini gerektiriyor, sonrasında güvenlik aracı pite giriyor ve normal prosedürlere göre start tekrarlanıyor.

Ancak bu kural neredeyse büyük bir kazayı tetikliyordu, nitekim güvenlik aracının bir anda yavaşlaması yüzünden yarış lideri Lewis Hamilton temposunu düşürmek zorunda kaldı, bu da arka taraflardaki araçların hızla ön gruba yaklaşmasına sebep oldu.

Güvenlik aracının bu temposunun sebebi, pit alanından geç çıkan George Russell'ın bir sıkıntı yaşamadan yerini alabilmesiydi.

Bu esnada arka taraflarda Sergio Perez neredeyse Guanyu Zhou'ya çarpıyordu, Logan Sargeant ise Valtteri Bottas'a çarpmamak için bir manevra yapmak zorunda kaldı.

Yavaşlayan araçlara yüksek hızda yaklaşan Kevin Magnussen ise kazayı önlemek için çakıl havuzuna kadar çıktı ve yoluna devam etti.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing C43 Photo by: Alfa Romeo

Olay yarış sonrasında komiserler kurulu tarafından incelendi ve hiçbir sürücünün yaşananlardan dolayı özellikle suçlanamayacağı sonucuna varıldı.

Resmi açıklamada, "Russell ve arkasındaki araçlar öndeki araçları yakaladıklarında, iki grup arasında önemli bir hız farkı ile karşılaştılar ve bu da bazı araçların manevra yapmak zorunda kaldığı bir durumla sonuçlandı. Bu güvenlik açısından hiç de ideal bir durum değildi."

"Her ne kadar Russell'ın startı yavaş olsa da, pitten çıkana kadar pit şeridindeki hızını korumak zorunda olduğu ve aradaki farkı kapatmak için hemen hızlandığı göz önüne alındığında, Russell'a pit şeridinden geç çıktığı için ceza vermenin gerekli veya uygun olacağını düşünmedik. Bu nedenle, başka bir işleme gerek görmedik." ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte komiserler kurulu, özellikle liderin tempoyu belirlemesi söz konusu olduğunda, durarak start öncesi formasyon turu prosedürüne ilişkin düzenlemelerin iyileştirilebileceğini düşünmektedir.

Spor Yönetmeliği Madde 58.8'e göre lider araç, durarak start öncesi formasyon turu esnasında güvenlik aracından 10 araç boyu uzakta kalmalıdır.

Bununla birlikte, takımlara durarak start bilgisi verildiğinde, güvenlik aracı ışıklarını söndürür ve tempo belirleme işini lidere bırakır.

Spor yönetmeliğinin 58.11. Maddesi şunu belirtmektedir: "Bu noktada güvenlik aracının arkasındaki ilk araç tempoyu belirleyebilir ve gerekirse 10 araç boyundan daha geride yer alabilir."

Komiserler, lider aracın turun bu kadar başlarında hızı belirleme özgürlüğünün daha iyi kurallarla ele alınabileceğini düşünüyor.

Açıklamanın devamında, "Sorunun bir kısmının, lider aracın tempoyu belirlemesine izin veren düzenleme olduğunu düşünüyoruz."

"Bunun durarak start için gerçekten uygun olup olmadığını görmek için gelecekte çalışmalar yapılmalıdır." ifadeleri yer almakta.