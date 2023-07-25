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FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

FIA, spora girmesi planlanan yeni takımlara yönelik kararını önümüzdeki ay vereceklrini doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
FIA flag

Halihazırda Formula 1'e girmek isteyen pek çok takım mevcut ve bunlar arasında Cadillac'ın desteğini alan Andretti de var.

Şu anda yeni bir takımın spora girip girmeyeceği muamma çünkü FIA buna onay verse de, F1 yönetimi aynı görüşte değil. Aynı zamanda mevcut takımlar da gelirlerinin düşecek olmasından ötürü bu fikre sıcak bakmıyorlar.

Fakat FIA'nın mevcut başvuruları değerlendirmesinin ardından Andretti Cadillac ve Hitech'in başvurularını kabul edeceği söyleniyor.

Konu hakkında konuşan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, nihai kararlarını ağustos ayında vereceklerini söyledi.

Sulayem, Formula.hu'ya şöyle konuştu: "Umarım önümüzdeki ay bir duyuru yapabiliriz."

"Yapılan başvuruları kapsamlı şekilde incelemeden kimseyi reddetmek istemiyoruz."

"Kurallar Formula 1'de 12 takım olabileceğini söylüyor fakat bizim herhangi bir ekibe ihtiyacımız yok, en iyi ekibe ve en iyi otomobil üreticisine ihtiyacımız var."

"Spor için daha iyi olmasından ötürü üretici şirketleri tercih ederim."

"Fakat acele etmek için hiçbir nedenimiz yok. FIA niyet beyanı üzerinde çok çalıştı, başvurularını gözden geçirmek üzere takımlarla bir araya geldik ve nihai kararın dört ila altı hafta içinde verileceğini düşünüyorum."

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