FIA yeni Standart Elektrik Kontrol Ünitesi için ihale sürecini başlattı

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FIA yönetimi, 2026'dan 2030'a kadar geçerli olacak 5 yıllık yeni SECU (Standart Elektrik Kontrol Ünitesi) kontratı için ihale şartnamesini taraflara sundu.

F1 2006'da ilk ihale şartnamesini yayınlamasının ardından 2008'den bu yana Standart Elektrik Kontrol Ünitesi kullanmakta.

Ana fikir, FIA yönetiminin takımların yaptıklarını daha iyi anlaması, bu sayede çekiş kontrolü gibi yasaklanmış teknolojilerin kullanmasını da daha rahat engelleyebilmesi.

Yapılan ilk ihalenin galibi, Microsoft ile McLaren Electronic arasında kurulan bir ortak girişim olmuştu.

McLaren o zamandan beridir bu alanda tekel konumunu sürdürmekte. Bu nedenle İngiliz üretici, gerçekleştirilecek ihalede de favori konumunda bulunuyor. İhaleyi kazanmak isteyen rakiplerin tatmin edici teklifler sunması gerekmekte.

Teklif verecek firmaların kısıtlı zamanı bulunmakta, nitekim son tarih 25 Mart. Sonrasında uygun adaylar Nisan ayının ortasında sunumlarını yapacaklar ve ay sonunda da ihalenin galibi açıklanacak. Kazanan firmanın buradan sonraki işi daha zor, özellikle de 2026 motor kurallarına dair detayların henüz açıklanmadığını düşünürsek.

Kazanan firma, 1 Temmuz 2023'e kadar takımlara ve müşterilere yeni yazılım ve donanım özelliklerini sunmak zorunda, sonrasında da 1 Ekim'e kadar test edilecek ilk numuneleri üretmeleri gerekecek.

Nihai parçalar 14 Ocak 2024'ten itibaren tamamlanacak ve dondurulacak. Sonraki ayın başlangıcından itibaren ise takımlar 2026 sezonu için ilk siparişlerini verebilecek ve o zamana kadar istedikleri kadar test yapabilecekler. Takımlara, ilk parçaların en geç 1 Temmuz 2024'ten itibaren ulaşması gerekmekte.

FIA takımların ve müşterilerin ihalede önemli bir rol oynayacağını da açıklığa kavuşturmuş durumda.

İhale şartnamesinde, "bu sözleşmenin şampiyonanın gidişatını etkileyecek konumda olması sebebiyle, FIA teklifleri takımlarla paylaşacak ve onların yorumlarını dikkate alacak.

FIA ayrıca, takımların ihaleye katılacak firmalarla görüşeceği toplantılar da organize edecek. Böylece her iki taraf da birbirini ve istediklerini daha iyi anlayabilecek." ifadeleri yer aldı.