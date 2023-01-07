FIA, yeni güç ünitesi cezaları getirmeyi düşünüyor
FIA, taraftarlar için mevcut güç ünitesi cezalarını değiştirmeyi planlıyor.
FIA, mevcut grid ceza sistemini değiştirmek için güç ünitesi değişiminde yeni bir ceza sistemi getirmeyi düşünüyor.
Taraftarlar tarafından uzun süredir konuşulan sorun, bir sezonda çok fazla güç ünitesi bileşeni değiştiren bir sürücüyü cezalandırmak için kullanılan mevcut ceza sistemi olmuştur.
Maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak, takımlara sezon boyunca kullanılabilecek güç ünitesi bileşenleri tahsis ediliyor.
Sürücülere, bu tahsisin üzerinde kullandıkları her ek bileşen için grid cezaları veriliyor.
Bu durumda, bir takımın bileşen limitlerini aşacağına dair erken bir belirti varsa; o zaman bu tarz bir cezayı Monza ya da Spa gibi geçişe daha uygun pistlerde vermek de düşünülen konular arasında.
Bazı GP'lerde takımların taktiksel cezalar almalarının ardından, yarış gridinin cumartesi günkü sıralama turları sonuçlarından tamamen farklı olduğu noktalar da oldu. Bu da taraftarlar için sorun yaratabilen bir durum.
Yalnızca Aston Martin sürücüleri, Williams sürücüleri ve McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo (hepsi Mercedes motorlu araçlar) bu yıl bu konuda herhangi bir ceza almadı.
Starting grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mevcut güç ünitesi ceza sisteminin popüler olmaması ve maliyetlerin gereksiz yere artması nedeniyle, F1 Komisyonu kasım ayı ortasında yeni bir sistemle ilgili soruşturma yürütülmesine karar verdi.
RacingNews365.com, F1 Komisyonu içindeki kaynaklardan; toplantı sırasında gelecekte uygulanabilecek çeşitli türlerde cezaların ve diğer önlemlerin tartışıldığını öğrendi.
Aşağıdaki öneriler tartışıldı ve bu öneriler bir sonraki F1 Komisyonu toplantısında incelenecek:
- Bir etkinlikte değiştirilen ilk güç ünitesi bileşeni için grid konumu cezalarını yarış içi cezayla değiştirmek: Bu ceza yarıştaki ilk pit stopta çekilmeli. Örneğin, bir Grand Prix'de belirli bir tur sayısından önce çekilecek bir ceza olmalı.
- Aynı etkinlikte daha fazla güç ünitesi bileşeni değişikliği için ve stratejik ek değişikliklerden kaçınmak için daha fazla caydırıcı kararlar düşünmek. (Bu henüz tartışılmadı.)
- Değiştirilen herhangi bir güç ünitesini, mevcut güç üniteleri havuzundan çekmek.
- Bir kazada hasar gören güç ünitesi bileşenlerinin değiştirilmesi için özel koşullar getirmek.
- Güç ünitesi parçalarının değişimleri daha fazla olacağından, bu konudaki yıllık limiti artırmak. Örneğin takımlar 3 yerine 4 İçten Yanmalı Motor (ICE) kullanabilecek.
Teklifler, başka kararlar alınmadan önce çeşitli takımların stratejistleri ile birlikte Spor ve Güç Birimi Danışma Komiteleri tarafından incelenecektir.
F1 Komisyonu üyeleri, önerilen herhangi bir değişikliği oylayacak. Toplamda 30 oy var: FIA için 10, F1 için 10 ve takımlar için 10 (her takım için bir tane).
Oylanan herhangi bir değişiklik, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanmalıdır.
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