FIA, yeni Formula 1 takımları için ilk adımı attı!

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Formula 1'de 2016'dan beri 10 takım yer alıyor fakat sporun giderek daha popüler ve kazançlı hale gelmesiyle, yeni tarafların spora girmeye ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Son birkaç yıldır Formula 1 ve FIA ile görüşen bir dizi taraf vardı. Bunlardan ilki ve en önemlisi, yaklaşık 1 yıldır FIA ile görüşen Andretti Global'di.

Halihazırda bir takımın Formula 1'e girebilmesi için 200 milyon dolarlık katılım ücreti ödemesi gerekiyor ve ilk birkaç yıl, dağıtılan ödül paralarından pay alamıyor. Ek olarak sıfırdan takım kurmanın maliyeti göz önüne alındığında, F1'e girmek isteyen tarafların mali açıdan kuvvetli olması gerekiyordu.

Andretti bu açıdan herhangi bir soruna sahip değildi ve gerekli tüm başvuruları yapmıştı. Ancak hem F1 hem de FIA, bu konuda katı bir tutum sergiliyordu.

Fakat şimdi işler değişmiş durumda çünkü FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, spora katılmayı düşünen taraflar için "ilgi beyan süreci" başlatacaklarını açıkladı.

Bir bakıma yeni takımların spora girmesi için ilk adım atılacak. Bu süreçte spora girmek isteyen taraflar, FIA'ya spora girmekle ilgilendikleri konusunda beyanda bulunacaklar. Elbette gerekli kriterleri de karşılamaları gerekecek.

Ben Sulayem, sosyal medya hesaplarından yaptığı kısa paylaşımda, "FIA'daki ekibimden Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alabilecek potansiyel yeni takımlar için ilgi beyanı süreci başlatmalarını istedim." dedi.

Bu duruma F1 takımlarının ne yanıt vereceği merak konusu. Çünkü 10 takımın büyük bir kısmı yeni bir ekibin gelmesine karşıydı.