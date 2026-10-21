Formula 1 Amerika GP
FIA, yeni bütçe sınırı kurallarını açıkladı: Fabrika düzenleri kökten değişiyor
FIA, bütçe sınırını kurallarındaki gri alanların önüne geçmek amacıyla 2027’den itibaren yürürlüğe girecek son derece katı ve bağlayıcı düzenlemeleri açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 11:45
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Formula 1’de uzun yıllardır üst düzey takımların; yelkenli, bisiklet veya mühendislik teknolojileri geliştiren özel proje bölümlerindeki F1 dışı personelden faydalandığı ve bu yolla bütçe sınırına takılmadan araç gelişimine katkı sağladığı yönündeki şüpheler FIA’yı radikal adımlar atmaya itti.
The Race'in haberinde yer alan bilgilere göre Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanan ve 2027 yönetmeliğine eklenen 12 sayfalık yeni kural düzenlemeleri, mali kurallardaki gri alanlardan faydalanılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Daha önce yayımlanan TD45 direktifi ve çalışanların F1’e katkı sağladığı oranda maaşının bütçe sınırına dahil edilmesi gibi adımlarla yetinmeyen federasyon, bu kez hem fiziksel alanlarda hem de dijital altyapılarda tam bir ayrıştırma şartı koşuyor.
FIA Logo
Fotoğraf: Alessio Morgese
Yönetmelik uyarınca takımlar, fabrikalarını F1 personeli ile F1 dışı çalışanların kesinlikle karşılaşmayacağı şekilde fiziksel olarak bölmek zorunda kalacak. F1 alanlarına girişler elektronik erişim sistemleriyle sınırlandırılacak ve bu kayıtlar üç yıl boyunca FIA denetimi için saklanacak.
F1 ve F1 dışı personelin aynı ofis alanlarını paylaşması yasaklanırken; rüzgâr tüneli, simülatör ve dinamometre gibi ortak kullanılan teknik alanlarda iki grubun aynı anda bulunmasına izin verilmeyecek. Yemekhane, koridor ve otopark gibi sosyal alanlar ortak kullanılabilecek ancak buralarda hiçbir ana mühendislik çalışması yürütülemeyecek. Ayrıca, iki tarafın bilgi işlem ve mesajlaşma sistemleri tamamen birbirinden soyutlanacak. Bilgi akışı yalnızca F1'den dış projelere tek yönlü izin verilecek, dışarıdan F1 tarafına veri aktarımı kesinlikle engellenecek.
Personel transferleri ve pozisyon değişimleri üzerinden yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmek adına da çok katı kısıtlamalar getirildi. F1 dışı bir çalışanın F1 ekibine katılması durumunda, kişinin en az üç ay boyunca hiçbir faaliyette bulunmayacağı bir "soğuma süresi" uygulanacak ve ardından F1 takımında 12 ay boyunca kesintisiz çalışma taahhüdü istenecek.
Oliver Bearman, Haas, Esteban Ocon, Haas
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1 bünyesinden özel projelere atanan çalışanlarınsa yeni e-posta adresi ve sözleşmeyle geçiş yapabilecek fakat o yıla ait maaşı yine F1 bütçe sınırına dahil edilmeye devam edecek.
Bazı büyük takımların direnmesine rağmen kararlılıkla yürürlüğe konan bu katı düzenlemeler, griddeki birçok ekibin mevcut fabrika yapısını ve çalışma modellerini kökten değiştirmesini zorunlu kılacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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