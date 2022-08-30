FIA: "Yarış kontrol değişiklikleri bir bandaj, tedavi değil"

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Niels Wittich ve Eduardo Freitas, Abu Dhabi tartışmasının ardından eski yarış direktörü Michael Masi'nin Şubat ayında görevden alınmasından sonra göreve getirildiler ve sezon boyunca rollerini değiştirdiler.

Masi, 2019 sezonunun başından önce vefat eden ve uzun süredir yarış direktörlüğü yapan Charlie Whiting’in yerini almıştı.

Ben Sulayem, yönetim organının, kendisi de dahil olmak üzere, kilit birinin kaybına daha kolay uyum sağlayabilmesi için daha güçlü bir ekibe sahip olması gerektiğini vurguladı.

Daha fazla yarış direktörü ve komiserinin sisteme dahil edilmesinde önemli bir eğitim yeri olarak Cenevre'deki Uzaktan Operasyon Merkezi'nin (ROC) tanıtılmasından bahsetti -ROC, aslında, aynı ekranlar ve mevcut bilgilerle, pistlerdeki yarış kontrol düzeninin bir kopyası.

Ben Sulayem, "Yarın Başkan ayrılırsa ya da daha farklı sorunlar yaşanırsa, Federasyon’un bana ya da bir kişiye değil, bir takıma güvenmesini isterim" dedi.

"Bunu sürdürülebilir kılabilmemizin tek yolu bu. Röportajlarımdan birinde yarış direktörlerini nereden bulabiliriz dedim. Onları Google'a yazarak bulamazsınız ya da Amazon'dan alamazsınız, onları yaratmak zorundasınız."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sadece bir tane yarış direktörüne sahibi olmak istemiyorum. Ruhu şad olsun Charlie ile büyük bir kaybımız oldu, ama sonra başka kimsemiz olmadı. Bu böyle olamaz, bize birden fazla yarış direktörü lazım.

"Size bu yıl ne olduğunu anlatayım, bu bir bandaj, tedavi değil. Kalıcı bir çözüm değil. Bu sadece bir bandaj çünkü boşlukları doldurmamız gerekiyor. Daha sonra komiserler var, komiserleri de eğitmeliyiz." dedi.

Ben Sulayem, ROC için ilhamın futbolun VAR'ından geldiğini itiraf etti.

Şu anda birincil işlevi, ekstra çift göz sağlayarak pistte yarış kontrolünü desteklemek olsa da, asıl plan, yetkililer için eğitim yardımcısı olarak, daha da geliştirmek.

FIA başkanı, "Reaktif olamayız, proaktif olmalıyız. Bu yüzden çalışanlarımızı topladım, hepsini. ROC’un Futboldaki VAR gibi bir sistem olduğunu görebilirsiniz. Gianni Infantino (FIFA Başkanı) ile konuştuğumda, bana artık VAR sayesinde daha az sorun yaşadıklarını söylediler."

"Pistteki insanları neden tamamlayamıyoruz dedim. Pek çok insan FIA'nın ne yaptığını bilmiyor, tüm spor organizasyonu FIA'ya geliyor ve takım çok iyi işler yapıyor."

"Bu yüzden teknolojiyi kullanmalıyız. Daha iyi yarışlar çıkarmak için Formula 1 Group ile çalışıyoruz. F1'i F4 gibi çalıştıramazsınız."

"Yani yaptığımız şey, kullanıcı dostu olan teknolojiyi kullanmak, onu Cenevre'den ve buradan aktif hale getirmek. Bundan daha fazlasıysa bunun eğitim kısmı, sahip olduğumuz eğitim." dedi.

Çeviri: Berkay Topuk