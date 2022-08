FIA: "Yarış kontrol değişiklikleri bir bandaj, tedavi değil"

Niels Wittich ve Eduardo Freitas, Abu Dhabi tartışmasının ardından eski yarış direktörü Michael Masi'nin Şubat ayında görevden alınmasından sonra göreve getirildiler ve sezon boyunca rollerini değiştirdiler.

Masi, 2019 sezonunun başından önce vefat eden ve uzun süredir yarış direktörlüğü yapan Charlie Whiting’in yerini almıştı.

Ben Sulayem, yönetim organının, kendisi de dahil olmak üzere, kilit birinin kaybına daha kolay uyum sağlayabilmesi için daha güçlü bir ekibe sahip olması gerektiğini vurguladı.

Daha fazla yarış direktörü ve komiserinin sisteme dahil edilmesinde önemli bir eğitim yeri olarak Cenevre'deki Uzaktan Operasyon Merkezi'nin (ROC) tanıtılmasından bahsetti -ROC, aslında, aynı ekranlar ve mevcut bilgilerle, pistlerdeki yarış kontrol düzeninin bir kopyası.

Ben Sulayem, "Yarın Başkan ayrılırsa ya da daha farklı sorunlar yaşanırsa, Federasyon’un bana ya da bir kişiye değil, bir takıma güvenmesini isterim" dedi.

"Bunu sürdürülebilir kılabilmemizin tek yolu bu. Röportajlarımdan birinde yarış direktörlerini nereden bulabiliriz dedim. Onları Google'a yazarak bulamazsınız ya da Amazon'dan alamazsınız, onları yaratmak zorundasınız."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images