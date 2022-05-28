FIA, yakıt sıcaklığı takibini kolaylaştırmak için ilk adımı attı

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Red Bull'un Verstappen'in aracındaki yakıt sıcaklığını minimum sınıra ulaştırmak için beklemesinin ardından şampiyon pilot, pit yolu kapanmadan hemen önce piste çıkmıştı.

Mevcut kurallara göre yakıt sıcaklığının, yarış startından iki saat, diğer seanslardan bir saat önce FIA ekranında gösterilen resmi sıcaklıktan en fazla 10 derece daha soğuk olabilir.

Takımlar sıcaklığı takip ederler, böylece starttan iki saat önce yakıt araca girdiğinde onun ne kadar soğuk olabileceğini bilirler ve yarışa hazırlık prosedürü kapsamında motor çalışırken ne kadar ısınacağını hesaplarlar.

Araçlar garajdan çıktıktan sonra takımlar, yakıt sıcaklığının minimum sıcaklığın üstünde olmasını sağlamak zorundadır. FIA, standart yakıt akış metresi ile bu durumu kontrol edebiliyor.

Küsuratlı durumlarda derece, en yakın tam sayıya yuvarlanır. İspanya'da yarış öncesinde 34 derece sıcaklık vardı. Buna göre takımlar yakıt sıcaklığının 24 derece olmasını bekliyordu.

Ancak FIA yakıt sıcaklığını 35 derece olarak açıklayınca takımlar bir anda beklenmedik durumla karşılaştılar. Red Bull'da Verstappen, AlphaTauri'de ise Pierre Gasly pit yolunun kapanmasına saniyeler varken piste çıkabildiler.

Bunun sonucunda FIA ve takımlar arasında prosedür hakkında bazı tartışmalar oldu. Takımlardan bazıları 35 derecelik alt limitin doğru olup olmadığını sorguladı.

Monako'da cuma akşamı Yarış Direktörü Eduardo Freitas tarafından yayınlanan bildiride, gelecek yarışlarda karışıklığı engellemek için daha net sayıların kullanılacağı bildirildi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Erik Junius

Göndermiş olduğu mesajda Freitas, "Her antrenmandan bir saat, yarıştan iki saat önce gönderilen resmi hava sıcaklığı mesajı artık ondalık basamakta gösterilecek." dedi.

Takımlar ayrıca prosedürde daha fazla değişiklik yapılması konusunda zorluyorlar. Bu kapsamda hava sıcaklığı daha önce, yani yarış startından 3 saat önce gibi yayınlanabilir. Bu sayede takımlar, yakıtı araca koymadan önce yakıt sıcaklığıyla alakalı daha net hesaplamalar yapabilirler.

Yakıt sıcaklığı konusu Miami'de de gündeme gelmişti. O yarışta Aston Martin pilotları, yakıt sıcaklığı olması gereken seviyeye ulaşamadığı için gride çıkamamıştı.

Gasly, İspanya'da garajdan çıkmadan önce beklediği sürenin çok stresli olduğunu kabul etti.

Gasly, "Bir noktada saati görebiliyordum ve artık gitmenin harika olacağını düşünüyordum. 20 sn kala çıkabildim."

"Miami'deki yarıştan önce ortaya çıkan yakıt hikayelerine (Aston Martin'in yaşadıkları) gülmüştük."

"Şimdi ise biz aynı durumda kaldık. Her şeyi zamanında çözebildiğimiz için memnunum."

"Bu küçük bir şey, yarışı etkileyen bir şey değil ancak kaçınabileceğimiz küçük bir şey. Takım çalışanlarına, çalışmaları için daha rahat süre vermeliyiz." dedi.