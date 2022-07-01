FIA, yakıt sıcaklığı kurallarında ufak düzenlemelere gitti

Haberi dinle

Çarşamba günü toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, sıcak Grand Prix'lerde yakıt sıcaklığının nasıl belirleneceği ile alakalı yeni bir kural kabul edildi.

F1'in yakıt sıcaklığı kuralı: Ferrari ve Red Bull'un farklı şekilde yorumladığı yeni yakıt kuralı

Paris'te kabul edilen yeni kural şöyle: Yarıştan bir saat önce hava sıcaklığı 30 derecenin üzerindeyse, minimum yakıt sıcaklığı 20 derece olarak belirlenecek.

Normalde, yakıt sıcaklığını belirlemek için "yarıştan iki saat önceki ortam sıcaklığı eksi 10 derece" formülü uygulanıyordu. Yani bu kuralın kabulünden önce, yarıştan önce hava sıcaklığı 35 derece ise yakıt sıcaklığı minimum 25 derece olabilirdi. Ancak yeni kuralla birlikte, havanın 35 derece olduğu bir durumda yakıt 20 dereceye kadar soğutulabilecek.

30 derecenin altındaki durumlarda ise "hava sıcaklığı eksi 10 derece" formülü uygulanmaya devam edecek.

Sezon içerisinde minimum yakıt sıcaklığı ile ilgili sorun yaşayan ekipler görmüştük. Aston Martin, Miami GP'de yakıt sıcaklığını yeteri kadar yükseltememiş ve iki pilotuyla birden yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalmıştı. Bir noktada Sebastian Vettel ile Lance Stroll'un yarışa başlayamayacakları dahi düşünülüyordu.

Sonrasında İspanya Grand Prix'sinde Red Bull ve AlphaTauri takımları da yakıt sıcaklığını minimum dereceye getirmekte zorlanmıştı. Max Verstappen, pit yolunun kapanmasına 8 saniye kala piste çıkabilmişti.

Red Bull, minimum limitin 24 derece olduğunu sanmıştı ancak FIA, minimum sıcaklık limitini 25 derece olarak açıklamıştı ve hava sıcaklığını ölçme konusunda yaşanan karmaşıklık nedeniyle sorun yaşanmıştı.

Max Verstappen'in mekanikerler, hem DRS sorunuyla hem de yakıt sıcaklığıyla ilgeniyorlar Fotoğraf: Giorgio Piola

Yeni kural ile birlikte, sıcak yarışlarda minimum yakıt limitini belirlemek ve yakıtı ısıtmak kolaylaşacak. Genel olarak bu süreç daha kolay bir hâl alacak.

Yakıt sıcaklığını doğru dereceye getirmek, hâlâ kolay olmayan ve zaman alan bir işlem. Ayrıca önemli bir işlem de çünkü yakıt sıcaklığı, hem performansınızı hem de dayanıklılığınızı etkiliyor. Daha sıcak yakıt, daha az performans demek.

Ayrıca yeni %10 etanol olan yakıt, yüksek uçuculuğa sahip. Takımlar, yakıtın fazla buharlaşmaması için yakıt tanklarını özel materyallerle kaplıyorlar.

Mercedes, yakıt tankına ısı yalıtımı yapan malzemeler koyuyor Fotoğraf: Giorgio Piola