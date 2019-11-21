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Formula 1 / Son dakika

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

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FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
Ekleyen:
21 Kas 2019 16:15

FIA, performansı kazanımının önüne geçme amacıyla gelecek yıl Formula 1 takımlarının ikinci bir yakıt akışı sensörü kullanmasını zorunlu kıldı.

FIA, Brezilya GP hafta sonunda bitmek bilmeyen şikayetler üzerine Ferrari'den, bir Ferrari müşterisinden ve bir de Ferrari motorlu olmayan bir takımdan inceleme yapmak için yakıt sistemlerini aldı.

FIA, çarşamba günü bir direktif daha yayınladı ve takımların 2020 sezonunda, FIA tarafından kontrol edilen ikinci bir sensör daha kullanmalarını zorunlu kıldı.

Bunun Interlagos'taki yarıştan sonra yapılan FIA kontrollerine cevap olarak yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Ancak yeni sensör, FIA'nın gelecek yılki yakıt kuralları üzerindeki kontrolünü arttıracak.

Şu anda tüm araçların yakıt deposu içerisinde tek bir FIA yakıt akış sensörü bulunuyor. Bu sensör, FIA tarafından belirtildiği şekilde kullanılıyor.

FIA bu sensörü yakıt akış hızını 100 kg/saat ile sınırlandırmak gibi konular için kullanıyor. Yönetmeliklere göre, "yakıt akışını arttırma veya ölçüm noktasından sonra yakıtı depolama ile geri dönüşüm amacı veya etkisi olan herhangi bir cihazın ya da sistemin kullanılması" yasak.

Yeni sensör ise Ferrari motorunda yapılan büyük incelemenin ardından, performans kazanımlarına ilişkin kurallara yönelik yayınlanan son direktifleri tamamlamış olacak.

Bu direktiflerden ilki, yakıt akış kurallarıyla ilgili olarak Amerika GP öncesi yayınlanmıştı.

Ferrari şimdiye kadar yanlış bir şey yaptığını reddederken, bu direktiflerden ötürü Amerika'da veya Brezilya'da yavaş kaldığı iddialarına da karşı çıktı.

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Editör Scott Mitchell

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