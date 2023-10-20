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FIA yağmurlu havalarda görüşü attırabilmek için testlerin arttırılmasını onayladı

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 2024 ve sonrası için bir dizi düzenlemeye onay verdi.

Editör Burak Yasul
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Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Dünya Motor Sporları Konseyi, Katar GP’si ardından Pirelli’nin 2025, 2026 ve 2027 yıllarında F1, F2 ve F3 için lastik tedarikçisi olacağını açıkladı.

Konsey, F1 için belirlenen lastik test günleri sayısını 35’ten 40’a çıkardı. Bu testler sezon öncesi gerçekleşen testleri kapsamıyor. Lastik testleri, Pirelli ve takımların ortak çalışması ile lastik geliştirmelerini yapabilmek için yıl içerisinde gerçekleşiyor.

Buna ek olarak FIA, yağışlı hava koşullarında mevcut otomobillerin ürettiği spreyi azaltmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları için dört test günü ayırdı. Yağmurun etkili olduğu yarışlarda spreyi azaltmak için takılması planlanan bir tekerlek koruması test edildi.

Islak zeminde gerçekleşen yarışlarda görüşün azalması son yıllarda endişe yaratıyordu. Bu endişe, Formula Regional Avrupa sürücüsü Dilano von’t Hollf’un temmuz ayında gerçekleşen Spa-Francorchamps yarışında hayatını kaybetmesiyle artmış oldu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fiorano tyre test

FIA başkanı Mohammed ben Sulayem toplantıda konseye yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Andretti’nin F1’e girişi için verdiği desteği yineledi.

“Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde sporumuzu geliştirme ve üyelerimizi geliştirme konusunda önemli adımlar attık.”

“Bilgi odaklı yaklaşımımızın bir parçası olacak şekilde iki farklı FIA üniversite programı başlattık. Bu sertifika programları, Motor sporları liderliği ve yönetimi ile modern spor yönetimi programı.”

“Kısa bir süre önce Andretti Formula Racing’in başvurusunun titiz bir incelemenin ardından onaylandığını duyurduk. FIA üyelerine bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyor ve yaptıklarından ötürü kendilerini kutluyorum. Sporun uzun vadeli sürdürülebilirliği için en iyi olanı yaptığımıza inanıyoruz.”

Dünya Motor Sporları Konseyi, Cenevre’de bir araya gelmişti.

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