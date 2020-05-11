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Formula 1 / Son dakika

FIA, yağmur ışığı sistemi ile ilgili bir teklif yaptı

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FIA, yağmur ışığı sistemi ile ilgili bir teklif yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 May 2020 17:53

FIA, yaptığı ciddi ve ölümcül yarış kazalarına yönelik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir dizi güvenlik tavsiyesini göz önüne alarak, pistte oluşan bayrak koşullarını tekrarlayan renkli bir yağmur ışığı sistemini kurmayı önerdi.

Pist yarışlarında ortaya çıkan 28 kaza ile alakalı yaptığı incelemelenin sonucunda FIA, ciddi kazaların ortaya çıkmasını önlemek ve pist üstü güvenliğini sağlamak amacıyla pek çok değişiklik önerisi tasarladı. 

Bu önerilerden bir tanesi, pist yarışlarında kullanan araçların tamamının arka taraflarında kullanılan ışık panellerinin renkleri artırmak, ve yarış kontrol tarafından verilen talimatlar konusunda sürücülere daha çok bilgi vermek.

Örnek olarak, sarı bayrak altındaki koşullarda bu ışık sarıya dönecek ve FIA, yağmur ışığının öndeki sürücünün sarı ışık alanına girdiği anda bunu arkada bulunan sürücüye bildirmek amacıyla da kullanabileceği teklifinde bulundu.

FIA'nın açıklamasında şunlar yazıldı: "Her ne kadar sistemin daha çok teste ve araştırmaya ihtiyacı olsa da, yağmur ışıklarının bu alanda kullanılması, sürücünün alacağı bildirim zamanını düşürebilir, sürücünün kesin bir bilgi almasına yardımcı olabilir ve sürücülerin, sarı bayrak koşulları altında doğru kurallara uymasına yardımcı olabilir."

Buna ek olarak FIA, araç parçalarının araca sabit olması konusunda daha çok araştırma yaparak, büyük parçaların kaza sonrasında aracın üstünde kalması konusunda emin olacağını belirtti. 

Özellikle büyük darbeli kazalarda araçların arka kısmı, araçların ön kısmından tamamen ayrılabilir - iki yüksek ağırlığa sahip, tehlikeli parçalar yaratır - ve bunu daha sağlam yapmak, iki kısmın ayrılmasını engelleyebilir.

Şu anda kullanılan direksiyon düzeneği, süspansiyon sisteminin arabadan yüksek enerjili bir darbede ayrılmamasını sağlamak için bir bağlama sistemi kullanmakta, bu sistem ise kazaların potansiyel olarak felaketle sonuçlanmasına sebep olabilir.

Aynı zamanda FIA, araçların şasilerinin ön ve yanlardan aldığı darbe yapısını artırmak üzerine denetleme yapıyor. Böylece iki aracın bir araya geldiği kazalarda bu yapılar, darbenin enerjisini emebilecek.

Bu değişiklikler, Formula 2 sürücüsü Anthoine Hubert'in Spa-Francorchamps'ta yaptığı kazaya karşı kesin bir cevap niteliğinde. 2018 GP3 şampiyonu, Eau Rouge/Raidillon virajının çıkışında yüksek hızlı bir kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

Formula 1, Formula E ile beraber araçlardaki darbe yapılarını tanımlama sürecinde, F2 ve Formula 3 serileri ise bu tanımlamaları bir sonraki şasi döngülerine dahil edecekler.

2020 sezonunun, mevcut F2 şasisi ile yapılacak son sezon olması bekleniyor, ancak mevcut küresel pandeminin yarattığı ekonomik kriz, bu hamleyi muhtemelen geciktirecektir.

Bununla beraber parça kopmalarını önlemek amacıyla kompozit yapıda değişiklik yapılması planlanıyor. Ek olarak, tüm yapının parçalanmasını engellemek için yeni bir ön kanat tasarımı da göz önüne alınıyor. 

FIA, kaza sırasında etkilenen alanları daha iyi görüntülemek amacıyla bu operasyonun "kontrollü başarısızlık" yapılarak denenebileceğini belirtti.

Lastik basıncı izleme sistemlerinin, sürücüleri herhangi bir delinme veya ani basınç kaybı hakkında bilgilendirmesi ve otomobili sürmek için doğru yaklaşımı alabilmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Benzer lastik basıncı izleme sistemleri, 18-inç lastiklere geçilmesi ile beraber, bu yılki F2 ve F3 sezonları için kullanıma sunuldu. 

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Seri Formula 1 , GENEL
Editör Jake Boxall-Legge

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