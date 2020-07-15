FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Avusturya'daki yarışın ilk günlerinde yüz maskesi takmak yerine sadece yüz siperliği takıyordu.

Bunun üzerine bazı tartışmalar ortaya çıktı ve Wolff'un da maske takması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

Sonrasında FIA, herkese yüz maskesi takma zorunluluğu getirdi.

Wolff, "Yüz siperliğim FIA tarafından pek de hoş karşılanmadı. Çünkü şartları karşılamadı. Bu yüzden herkesin taktığı maskelere geri döndüm."

"Sorun değil, bunu ciddiye almamız gerekiyor. Siperliğin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüştüm ama kurallar böyle ve yarışabileceğimiz için mutluyum." dedi.