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Formula 1 / Son dakika

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

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FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 18:08

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ilk yarışta kullandığı yüz siperliğinin güvenlik şartlarını karşılamadığını ve bu yüzden yüz maskesine geçtiğini söyledi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Avusturya'daki yarışın ilk günlerinde yüz maskesi takmak yerine sadece yüz siperliği takıyordu.

Bunun üzerine bazı tartışmalar ortaya çıktı ve Wolff'un da maske takması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

Sonrasında FIA, herkese yüz maskesi takma zorunluluğu getirdi.

Wolff, "Yüz siperliğim FIA tarafından pek de hoş karşılanmadı. Çünkü şartları karşılamadı. Bu yüzden herkesin taktığı maskelere geri döndüm."

"Sorun değil, bunu ciddiye almamız gerekiyor. Siperliğin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüştüm ama kurallar böyle ve yarışabileceğimiz için mutluyum." dedi.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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