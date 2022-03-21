FIA: "Wolff ve Horner'ın Masi ile olan mesajları gereksizdi"

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FIA, Abu Dhabi GP'de yaşananlar için yapmış olduğu analizde yarışın son anlarında takım patronlarının güvenlik aracı süreciyle alakalı söylediklerini de inceledi.

Yayınlanan raporda, Red Bull ve Mercedes tarafından yapılan iki konuşmaya dikkat çekildi.

Abu Dhabi GP yarış yönetiminin tur yiyen araçların turlarını geri almalarına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından 56. turda Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner ve Sportif Direktörü Jonathan Wheatley, Yarış Direktörü Michael Masi'ye bağlandılar ve şu şekilde bir konuşma yaşandı:

Horner: Christian'dan Michael'a.

Masi: Evet Christian, devam et.

Horner: Tur yiyen araçlar neden önümüzden çekilmiyorlar?

Masi: Bana bir (saniye) ver... Çünkü Christian ... bir saniye.... Tamam. Şu an için esas önceliğim olayı (pisti) temizlemek.

Horner: Sadece tek bir yarış turuna ihtiyacın var.

Masi: Evet.

Wheatley: Açıkçası tur yiyen o araçları bu şekilde gönderip... onların grubu yakalamasını beklemeye gerek yok.

Masi: Anlaşıldı.

Wheatley: Onların gitmesine izin vermen gerek...

Masi: Anlaşıldı. Bir saniye.

Wheatley: … bu sayede yarışabiliriz.

Masi: Anlaşıldı.

Bu konuşmadan bir tur sonra, Verstappen ve Hamilton arasındaki 5 aracın turlarını geri almalarına izin verildi ve bunun üzerine Mercedes takım patronu Wolff, telsizden Masi'ye bağlandı.

Wolff: Michael…Michael, bu doğru değil. Michael bu doğru değil. Bu doğru değil.

Sonrasında güvenlik aracı pite döner dönmez bir başka mesaj daha geldi.

Wolff: O (Verstappen) güvenlik aracı arkasında geçiş yaptı.

FIA'nın raporunda, bu iki görüşmenin kritik dakikalarda Masi üzerinde istenmeyen baskı oluşturduğu ve onun çalışmasını olumsuz etkilediği belirtildi.

Raporda, "Ayrıntılı analiz ve açıklama çalışmasına katılanların ortak düşüncesi, 2021 Abu Dhabi GP'nin son turlarında Red Bull Racing ve Mercedes takım yöneticileri tarafından Yarış Direktörü ile yapılan iletişimin, yarışın sorunsuz çalışması üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuydu. Çünkü yarış direktörünün zor ve zaman baskısı olan kararlar vermeye odaklanmasının gerektiği o anlarda, bu mesajlar dikkat dağıtıcı oldu." denildi.

Raporun devamında ise, "Bu mesajlaşmalar, yarışın sorunsuz ilerlemesi için ne gerekliydi ne de yaşananlara yardımcı oldu."

"Tam tersi, çıkarılan sonuç kritik bir zamanda (yani, Yarış Direktörünün aynı anda pistteki arabaları, uygun bayrakların konuşlandırılmasını ve hakemlerin pisti temizlemedeki ilerlemesini izlemesi ve ayrıca güvenli aracı periyodunun sonlandırılmasıyla ilgili olarak Parkur Memuru ile irtibat kurması gerektiği bir zamanda) ekstra baskı kurdular ve Yarış Direktörü tarafından verilen kararları (doğrudan veya dolaylı olarak veya kasıtlı veya kasıtsız olarak) etkilemeye çalışmış olabilirler."

"Yukarıdakileri dikkate alarak, detaylı analiz ve açıklama çalışmasında yer alanların ortak düşüncesi, (bir yandan) F1 takımları ve (diğer yandan) Yarış Direktörü arasındaki iletişimin bir yarış sırasında kısıtlanması gerektiğiydi. Böylece Yarış Direktörü, gereksiz aksama ve dikkat dağıtma olmadan önemli olan rolünü yerine getirmekte özgür olacaktır." sözlerine yer verildi.

FIA, bu sene için prosedürlerde değişiklik yaptı. Takımlar bundan böyle her zaman, doğrudan yarış direktörü ile iletişime geçemeyecekler.

Takımlar ve yarış kontrol arasındaki görüşmeler, yarış kontrolde yer alan bir başka temsilci aracılığıyla yapılacak. Bu temsilci, takımların ilettikleri önemli bilgileri yarış direktörüne aktaracaklar.