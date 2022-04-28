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Formula 1 / Miami GP Haberler

FIA, Wittich ve Freitas'ın testinin pozitif çıkması nedeniyle arayışta

Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla F1, yeni bir yarış direktörü arayışına girmiş durumda.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
FIA, Wittich ve Freitas'ın testinin pozitif çıkması nedeniyle arayışta
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Formula 1 yarış direktörü Niels Wittich, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle gelecek haftaki Miami Grand Prix'sini kaçırmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Ayrıca Eduardo Freitas'ın testi de pozitif çıktı. Fakat  Spa'daki Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışına gideceği için Florida'daki yarışa gitmesi zaten gerekmiyordu.

Amerika, tıpkı Avustralya gibi, ülkeye girmeden önce negatif COVID-19 testi isteyen ülkelerden birisi.

FIA, Abu Dhabi'deki tartışmaları yarışın ardından Michael Masi'yi görevden almış ve yerlerine bu iki isim atanmıştı. Ancak her iki isim de, ülkelerine döndükten sonra bir dizi teste girdiler ve bunlar pozitif çıktı. Formula 1, salı günü Londra'da düzenlenen F1 Komisyonu toplantısında, bu konuda tarafları bilgilendirdi.

Wittich'in testinin negatif dönmesi için yaklaşık bir haftası bulunuyor. Ancak Miami'ye geç gelmesi ya da tüm hafta sonunu kaçırması durumda FIA'nın ne yapacağı belli değil.

En bariz seçim Masi'yi geri çağırmak olabilir ancak bu pek de olası bir çözüm değil. Ayrıca daha önce yardımcısı olarak görev yapan Formula E yarış direktörü Scot Elkins de müsait olacak.

Daha muhtemel yedek, 2014 yılına kadar Charlie Whiting'in yarış direktörü yardımcısı olarak görev yapan Herbie Blash olacak.

Blash, bu sezon kıdemli danışman olarak yarış kontrole geri döndü. Görevi gereği Wittich ve Freitas'a yardım ediyor ve danışmanlık rolü üstleniyordu.

Sezonun ilk üç yarışında yer alan Blash, Imola'da yer almadı çünkü aynı hafta sonu Assen'de yapılan Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Yamaha ile olan görevlerine odaklanması gerekti.

Freitas'ın WEC etkinliklerine gittiği zaman kendisinden boşalacak yere Colin Haywood geçecekti ve bunu yapacağı ilk yarış Miami'ydi.

Herbie Blash, Permanent Senior Adviser to Race Directors, FIA

Herbie Blash, Permanent Senior Adviser to Race Directors, FIA

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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