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Formula 1 Brezilya GP
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FIA, vidaların lastik patlamasını tetiklemesinin ardından pistin temizlenmesini istemiş

Pirelli, vidaların tetiklediği lastik patlamaları ve pist üstündeki taş parçalarının Formula 1 pilotlarının kendilerini "kum püskürtülmüş" gibi hissetmelerine yol açmasının ardından FIA'dan Brezilya Grand Prix pistinin temizlenmesini istedi.

Matt Kew
Editör Matt Kew
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Lewis Hamilton ve Fernando Alonso Interlagos'taki 1. antrenman sırasında sol arka lastiklerini patlattılar. Kaybedilen her zaman, sprint hafta sonunda sıralamalardan önce tek bir antrenman seansı olup kapalı park kurallarına geçilmesi nedeniyle kritik öneme sahip oluyor.

Autosport/Motorsport.com Perşembe gecesi, pist yüzeyine açılan oluklarda çamurun kuruduğunu gözlemledi. Bu oluklar, suda kızaklamayı önlemek amacıyla yağmur suyunu pist dışına taşımak için tasarlandılar.

Lastik patlamalarına vida ve çivilerin neden olduğu anlaşılırken, takımlar bu döküntülerin çoğunun pit alanında bulunduğunu bildirdi.

Bu nedenle, F1 lastik tedarikçisi Pirelli, FIA'dan pistin temizlenmesini talep etti.

Pirelli motor sporları patronu Mario Isola, "Enkaz nedeniyle birkaç patlak yaşadık ve ayrıca lastik sırtında bazı kesikler bulduk. Açıkçası, pistin temizlenmesi için FIA'ya bilgi vereceğiz."

"Sorunun pistten çok pit alanında olduğuna inanıyorum. Ancak dikkat etmeliyiz çünkü birkaç lastik patlaması yaşadık." dedi.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, Perşembe günü yapılan pist yürüyüşünün ardından takımın FIA yarış direktörü Niels Wittich'e geri bildirimde bulunurken, alışılageldiği üzere kiri not ettiğini söyledi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

McCullough, iki kez şampiyon olan Alonso'nun da pist yüzeyindeki küçük taşların kendisine "kum püskürtülmüş" hissi verdiğini düşündüğünü ve AMR23'ün pistin durumundan dolayı aşınmış olarak pite döndüğünü de sözlerine ekledi.

McCullough, "Pistte her zaman yürürüz; tutuş seviyesini ve pistin durumunu anlamak için pisti her zaman ölçeriz."

"Yağmur suyunun aktığı yerler çok kirliydi - etrafta dolaşırken görebileceğiniz çamur vardı. Pist hakkında ne düşündüğümüzü her zaman yarış direktörüne bildiririz. Kirli olduğunu söyledik."

"Aslında pistte herhangi bir döküntü fark etmedik. Fernando ilk turunu attığında ilk yorumu 'Çok fazla taş var. Sürüş sırasında kumlanmış gibi hissediyorum' oldu."

"Ön kanadı görebiliyorduk; aracın önü sert bir darbe almış gibiydi." dedi.

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