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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

FIA, Sebastian Vettel'in ikinciliğini takiben ortaya çıkan olayların üzerine Macaristan Grand Prix'sinin sonucunu değiştirdi.

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Yarıştan sonra yapılan incelemelerde Vettel'in Aston Martin aracı, FIA'nın analiz kontrolleri için istediği en az bir litrelik yakıta sahip değildi.

Minimum düzeyde yakıta sahip olmamanın teknik kural ihlali olmasından dolayı Vettel, Alpine'den Esteban Ocon'un arkasındaki ikinci sırasından diskalifiye edildi.

Bu diskalifiye kararından neredeyse hemen sonra, araçta yeterli miktarda yakıt olduğuna inanan Aston Martin FIA'nın kararına itiraz etme niyetleri olduğunu açıkladı.

İngiliz takım araçtaki emme pompasındaki bir problemin Vettel'in yavaşlama turunda pistte durmasından şüpheleniyor ve bu durumun yakıtın neden ana depoda olmadığını açıklaması olabileceğine de inanıyor.

Aston Martin bu durumun, aracın belirli bölgelerinde kendini bulan yakıtı o bölgelerden çıkarmakla ilgili olduğunu söylüyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer şu ifadeleri kullandı: ''Hesaplarımıza göre 300 milimetrelik örnek alındıktan sonra aracın içinde 1.44 litre yakıt kalmış olması gerekiyordu.''

''Sadece yakıtın orada olduğunu FIA'ya göstermemiz gerekiyor ve 300 mililitre yakıt örneği için yeterli. Temyizimizin temeli bu olacak.''

FIA şu andaki temyiz süreci devam ederken Vettel'in aracına el koydu ve araç, FIA'nın Fransa'daki teknik tesisine gönderildi.

Diskalifiyeye rağmen, FIA'nın Macaristan Grand Prix'sine ait resmi sonuçları, Vettel'in ismini ikinci için ayrılan kısımda bulunduruyor ve beklenen bir temyiz olduğunu belirten bir not da mevcut.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel'in isminin ikinci sırada bulunması bazı tartışmalara yol açtı çünkü bu durumda gelenek bozulmuş oldu çünkü normalde diskalifiye edilen araçlar temyiz aşamasında olsa da son sonuç sıralamalarından kaldırılıyor.

Vettel'in orijinal son sonuç sıralamasına ve puanlara alınmasının nedeninin prosedür değişikliği değil bir admin hatası olduğu düşünülüyor.

Pazartesi öğleden sonra FIA tarafından gönderilen revize edilmiş dokümanlarda Vettel sonuçlardan kaldırılmış ve Lewis Hamilton ikinciliğe, Carlos Sainz ise üçüncülüğe yükseltilmiş.

Belgelerdeki bir not şu şekildeydi: ''Bu, Aston Martin Cognizant F1 Takımı tarafından hakemlerin 59 numaralı kararına karşı yapılan temyizin sonucuna bağlı olacak şekilde geçici bir sıralamadır."

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