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Formula 1 Haberler

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Max Verstappen'in İtalya Grand Prix'sinde Hamilton'a çarparak aldığı cezanın, Mercedes sürücüsünün Silverstone'da aldığı ceza ile kıyaslanamayacağını söyledi.

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Hamilton ve Verstappen, Britanya GP'de liderlik için yarışırken yaptıkları temasın ardından, Red Bull sürücüsü bariyerle sert bir şekilde çarpmıştı.

Kazadan sonra Hamilton, 10 saniye zaman cezası almasına rağmen, yarışı kazanmayı başarmıştı.

İkili, geçtiğimiz hafta İtalya GP'de yeniden çarpıştı. Ancak bu kez, iki araç da yarış dışı kaldı.

Hakemler, kazadan büyük oranda Verstappen'i suçlu buldu ve gelecek Rusya yarışı için, kendisine 3 sıra grid cezası verdi.

Masi, Verstappen'in zafer almasını engelleyebilecek bu cezanın, Hamilton'ın Silverstone'da aldığı ceza ile kıyaslanamayacağını düşünüyor. Çünkü, Verstappen'e de zaman cezası verilseydi, yarış dışı kaldığı için bir anlamı olmayacaktı.

Masi, "Bence takımlar arasında en çok anlaştığımız şeylerden biri de 5 veya 10 saniyelik zaman cezaları."

"Bu yüzden, yarışa devam edip, edemediklerine göre değerlendirmemiz gerekti. Yarış içerisinde zaman cezası verilirdi. Ancak, devam edemediler."

"Silverstone ile kıyaslayamazsınız. Kazaların birinde, tek araç yarış dışıydı, diğer kazada ise iki araç da yarış dışı kaldı."

"Anlatmaya çalıştığım şu; yarışamadıkları için, zaman cezası almadılar."

"Bu yüzden, bu sene takımlar ile yaptığımız anlaşmaya göre, sürücü yarışa devam edemediğinde grid cezası uygulanıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his car after colliding with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his car after colliding with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Masi ayrıca, sezonun kalan yarışlarında Hamilton ve Verstappen arasındaki rekabetin, daha çok kazaya sebep olacağından endişe etmediğini söyledi.

Masi, "Bence kazaya kimin sebep olduğu, kişinin bakış açısına ve hangi sürücüyü desteklediğine göre değişiyor."

"Bence, Christian Horner'a sorarsanız, tamamen farklı bir bakış açısı kazanırsınız."

"Bu yüzden, bu oyuna dahil olmayacağım. İki harika sürücü arasında, çok yakın ve heyecanlı bir şampiyonluk yarışı var. Hepimizin odaklanması gereken kısım da burası." diye yorumladı.

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