FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Hamilton ve Verstappen, Britanya GP'de liderlik için yarışırken yaptıkları temasın ardından, Red Bull sürücüsü bariyerle sert bir şekilde çarpmıştı.

Kazadan sonra Hamilton, 10 saniye zaman cezası almasına rağmen, yarışı kazanmayı başarmıştı.

İkili, geçtiğimiz hafta İtalya GP'de yeniden çarpıştı. Ancak bu kez, iki araç da yarış dışı kaldı.

Hakemler, kazadan büyük oranda Verstappen'i suçlu buldu ve gelecek Rusya yarışı için, kendisine 3 sıra grid cezası verdi.

Masi, Verstappen'in zafer almasını engelleyebilecek bu cezanın, Hamilton'ın Silverstone'da aldığı ceza ile kıyaslanamayacağını düşünüyor. Çünkü, Verstappen'e de zaman cezası verilseydi, yarış dışı kaldığı için bir anlamı olmayacaktı.

Masi, "Bence takımlar arasında en çok anlaştığımız şeylerden biri de 5 veya 10 saniyelik zaman cezaları."

"Bu yüzden, yarışa devam edip, edemediklerine göre değerlendirmemiz gerekti. Yarış içerisinde zaman cezası verilirdi. Ancak, devam edemediler."

"Silverstone ile kıyaslayamazsınız. Kazaların birinde, tek araç yarış dışıydı, diğer kazada ise iki araç da yarış dışı kaldı."

"Anlatmaya çalıştığım şu; yarışamadıkları için, zaman cezası almadılar."

"Bu yüzden, bu sene takımlar ile yaptığımız anlaşmaya göre, sürücü yarışa devam edemediğinde grid cezası uygulanıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his car after colliding with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images