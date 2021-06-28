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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, Max Verstappen'in zafer kutlamasının tehlikeli olduğunu ve gelecekte böyle bir şeye müsamaha göstermeyeceklerini söyleyerek Red Bull'u uyardı.

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

Verstappen, Red Bull Ring'deki yarışta baskın bir performans sergiledi ve pole pozisyonundan başladığı yarışı, baştan sona üstün götürerek galibiyete ulaştı ve şampiyonadaki puan farkını artırdı.

Hollandalı pilot, bitiş çizgisini geçerken Red Bull'un pit duvarının önünde yavaşladı ve biraz lastik yakarak, son metreleri bu şekilde geçti. Bir nevi galibiyeti bu şekilde kutlamış oldu.

Sürücülerin yarışların ardından zafer kutlaması yapmasına izin veriliyor ve geçmişte pek çok farklı gösteri vardı. Ancak Verstappen'in düzlükteki bu hareketi, F1 Yarış Direktörü Michael Masi'yi etkilemedi.

Damalı bayrak çizgisine çok yakın bir noktada bu kutlamayı yapan Verstappen, o noktada pistin yüksek hızda geçilen bölümlerinden birisindeydi ve bir şeylerin ters gitmesi halinde kaza riski vardı.

Masi, yarıştan sonra verdiği demeçte Verstappen'in yaptığı şeyden memnun olmadığını açıkça belirtti ve Red Bull'u böyle bir şeyi tekrar yapmamaları konusunda uyardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, is cheered over the line by his team on the pit wall

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, is cheered over the line by his team on the pit wall

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu olaya yarış kontrol tarafından bakılıp bakılmadığı sorusuna Masi şöyle yanıt verdi: "Evet, bu gerçekleşir gerçekleşmez bunu yaptım."

"Bu, kesinlikle harika bir şey değildi. Bu yüzden hemen takımla konuştum ve onlara gelecekte böyle bir şeye asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyledim."

Formula 1'in spor düzenlemelerinin 43.3 maddesi gereği, sürücülerin yarış sonra kutlamalarının belirli sınırlar içerisinde yapılması gerekiyor.

Sürücünün kutlamayı güvenli şekilde yapması, diğer sürücüleri veya yetkilileri tehlikeye atmaması ve podyum törenine gecikmemesi gerekiyor.

Verstappen'in Steiermark Grand Prix'deki zaferi, son dört yarıştaki üçüncü zaferi oldu ve bir sonraki yarış gelecek hafta sonu yine aynı pistte yapılacak.

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