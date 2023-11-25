FIA, Verstappen olayının ardından pit çıkışında atak yapılmasını yasakladı

Verstappen, ikinci antrenman seansının sonlarına doğru pit çıkışında yavaş şekilde ilerleyen araçları geçerken görülmüştü.

Verstappen'in yaptığı hamleler kural ihlali olmasa da, duvara sıkışmak üzere olması potansiyel güvenlik sorununa dikkat çekti.

Bu nedenle F1 yarış direktörü Niels Wittich, Abu Dhabi hafta sonunun geri kalanında herhangi bir pilotun pit çıkışında geçiş yapmasını yasakladı.

Cumartesi sabahı takımlara gönderilen revize edilmiş etkinlik notlarında Wittich, "Bir araç bariz bir sorunla yavaşlamadığı sürece pit çıkışında geçiş yapmak yasaktır." ifadelerini kullandı.

Verstappen, cuma günkü antrenman seansının sonunda Mercedes pilotlarını geçmeye çalışırken duvara sürtmüştü.