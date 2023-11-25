Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

FIA, Verstappen olayının ardından pit çıkışında atak yapılmasını yasakladı

Cuma günkü antrenmanlarda Max Verstappen'in yaşadığı olayların ardından Formula 1 sürücülerinin Abu Dabi pit çıkışında geçiş yapmaları yasaklandı.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen, ikinci antrenman seansının sonlarına doğru pit çıkışında yavaş şekilde ilerleyen araçları geçerken görülmüştü.

Verstappen'in yaptığı hamleler kural ihlali olmasa da, duvara sıkışmak üzere olması potansiyel güvenlik sorununa dikkat çekti.

Bu nedenle F1 yarış direktörü Niels Wittich, Abu Dhabi hafta sonunun geri kalanında herhangi bir pilotun pit çıkışında geçiş yapmasını yasakladı.

Cumartesi sabahı takımlara gönderilen revize edilmiş etkinlik notlarında Wittich, "Bir araç bariz bir sorunla yavaşlamadığı sürece pit çıkışında geçiş yapmak yasaktır." ifadelerini kullandı.

Verstappen, cuma günkü antrenman seansının sonunda Mercedes pilotlarını geçmeye çalışırken duvara sürtmüştü.

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Sprint hafta sonlarında ana yarışın sıralama turları cumartesi öğleden sonra yapılabilir
Sonraki haber Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

Formula 1
Abu Dabi GP

Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı" Albon: "Williams, AlphaTauri ile girdiği savaşı kaybederse pişmanlık duymamalı"

FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

Formula 1
Abu Dabi GP

FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var" Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık" Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1 Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol