FIA, Verstappen tartışmasının ardından F1 pit yolu çıkışı kurallarını değiştirdi

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Red Bull'un Sergio Perez ve Max Verstappen'le 1. ve 3. tamamladıkları 2022 Monako GP'nin ardından yeni bir tartışma başlamıştı. Bunun sebebi, her iki pilotun da pit çıkış çizgisini geçmesiydi.

Islak pistte her iki pilotun da, normalde geçmelerine izin verilmeyen pit çıkış çizgisine doğru gittiği görülmüştü.

Ferrari'nin şikayetleri FIA hakemleri tarafından detaylıca araştırıldı ve sonunda her iki sürücünün de bir suç işlemediğine karar verildi.

Perez'in çizgiye dokunmadığı tespit edilirken, Verstappen'in çizgiye dokunduğu görüldü, ki geçmişte bu tür ihlallere ceza veriliyordu.

Hakemler, Verstappen'in lastikleriyle sarı çizgiye dokunduğunu fakat bu çizgiyi geçmediğine karar verdi. Kurallarda yazan çizgiyi 'geçme/aşma'nın ne anlama geldiği çok net değildi ve hakemlere göre olası bir ceza için en az bir tekerleğin sarı çizginin dışına çıkması gerekiyordu.

FIA'nın "çizgiyi aşma" kelimesini yorumlaması, birkaç sürücünün eleştirisine yol açtı ve eğer bir bir pozisyon savaşı veriyorlarsa, onlara sarı çizgide ilerlemeleri için yeşil ışık yakmış oldu, ki bunun güvenlik açısından ciddi sonuçları olabilirdi.

Daha fazla netlik sağlamak ve güvenliği artırmak için FIA, geçen kış düzenlemeleri netleştirdi.

Bu revizyonlar bu hafta Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı ve Bahreyn Grand Prix'si öncesinde takımlara ve sürücülere iletildi.

Kurallara göre çizgiyi geçme sınırı, artık lastiğin dış kenarına göre değerlendirilecek. Yani lastiğin dış kısmı, pit yolu çizgisinin dış kısmını geçmemeli -lastiğin hiçbir noktası çizginin ötesine geçmemeli.

FIA şöyle diyor: "Çizgiyi geçme -Şüpheye mahal vermemek adına- herhangi bir lastiğin dış kenarının pistte boyanmış çizginin, pit yoluna göre dış kenarını geçmemesi anlamına gelir."

Bu ifadeler aynı zamanda pit yolu giriş çizgileriyle ilgili bölüme de eklendi.

F1 yarış direktörü Niels Wittich, neyin kabul edilebilir olduğunu daha da vurgulamak amacıyla, Bahreyn'deki yarış öncesi notlarına bir çizim de ekledi.

Wheel pitlane exit lines limit Photo by: FIA