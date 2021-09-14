FIA, Verstappen/Hamilton kazasının ardından, Monza kerblerinde değişiklik yapmayacak

Hamilton ve Verstappen, Pazar günkü yarışın ilk yarısında, Verstappen'ın ilk şikanda geçecek yer bulamayıp, sosis kerblerin üzerine çıkmasıyla, birbirilerine çarptılar.

Red Bull sürücüsü, kerbe çıkmasının ardından havalanarak, Hamilton'ın üzerine indi ve sağ arka lastiği Mercedes sürücüsünün hafif de olsa başına çarptı.

Hamilton, kendisini ağır bir yaralanmadan kurtardığı için haloyu överken, akıllara 'Monza'daki sosis kerblerin konumu yeniden değerlendirilmeli mi?' sorusu geldi.

Kerbler, sürücülerin virajı kesmesini önleyerek, görevini yerine getirse de bir kaza sırasında, fırlatma rampası görevi görebiliyorlar.

FIA yarış direktörü Michael Masi, ilk şikandaki kerblerin olması gerektiği gibi kullanıldığını ve oradan geçmekte ısrar edip risk almanın ya da sağlamcı davranarak kaçış alanına girmenin, sürücünün kararı olduğunu söyledi.

Masi, Monza'nın sosis kerb hakkında değişiklik yapılması konusunda, "Bu durumda, özellikle o virajda, sosis kerbin çok işe yaradığını düşünüyorum."

"Bunu yapmak sürücünün seçimiydi. Kerbin üzerine çıkabilirsin ya da hafta sonu boyunca bir çok kez gördüğümüz gibi, solundan geçebilirsin."

"Pek çok sürücü benzer durumlarda, bu küçük çıkıntıların solundan geçerek, piste geri dönmeyi tercih etti." dedi.

Verstappen, kazada büyük oranda suçlu kabul edildi ve önümüzdeki Sochi yarışı için üç sıra grid cezası aldı.

Masi, iki aracın da olay anında yarış dışı kalmasından dolayı, kazanın, yarış sonrası incelendiğini belirtti.

Aksi takdirde, Silverstone'daki bir önceki çarpışmalarında Hamilton'ın aldığı 10 saniye zaman cezası gibi, Verstappen de bir zaman cezası alırdı.

Masi, "Sanırım takımlar arasında en çok anlaştığımız konulardan biri, 5 ve ya 10 saniyelik zaman cezaları."

"Yarışa devam edip etmediklerine göre karar vermemiz gerekiyor. Eğer devam etselerdi, bir zaman cezası gelirdi. Ancak devam etmediler."

"Silverstone ile karşılaştıramayız. Bir kazada iki araç da yarış dışı kalıyor, diğerinde bir araç yarış dışı kalıyor."

"Cezayı uygulamak için yarışta kalamadılar. Bu yüzden yarışa devam edilmediği zaman, tüm takımlarla anlaşılarak bir grid cezası veriliyor." dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden