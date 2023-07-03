FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

Pistin belli bölgelerine çakıl havuzu eklenmesi önerisi geçen yılki yarışın ardından da gündeme gelmiş, ancak organizatörler bu öneriyi reddettiği gibi pist limitlerini de değiştirmemişti.

Hiçbir değişikliğin yapılmamasının sonucu, ana yarışta 1200'den fazla pist limitleri ihlali yaşanması, Aston Martin'in belli ihlallerin kaydedilmediği gerekçesiyle yarış sonucunu protesto etmesi ve FIA'nın nihai sonuçları belirleyebilmek için gece geç saatlere kadar çalışması oldu.

Bu çalışmaların meyvesini verdiği söylenebilir, nitekim günün sonunda bazı isimler ekstra cezalar alarak sıralamada geri düştüler: Carlos Sainz dördüncülükten altıncılığa, Lewis Hamilton yedincilikten sekizinciliğe, Pierre Gasly ise dokuzunculuktan onunculuğa düştü.

En büyük ceza ise Esteban Ocon'a kesildi, normalde yarış boyunca takım tarafından sadece iki kez uyarılan Ocon, protestonun ardından 30 saniye zaman cezası aldı!

Tüm yaşananların ardından konu bir kez daha çakıl havuzu kullanımına geldi ve birçok kişi organizatörler bu öneriyi baştan kabul etseydi bunların yaşanmayacağı şeklinde yorumlarda bulundu.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pistin yapısı nedeniyle Red Bull Ring'de pist sınırlarıyla başa çıkmak her zaman zor oldu, geçmişte sorunları çözmek için sosis kerb kullanılsa da araçların ciddi zarar görmesi nedeniyle beyaz çizgi kullanımına geçildi.

Ancak F1'in son zamanlarda beyaz çizgilerin pist sınırlarını belirlediğine dair katı bir tutum benimsemesi, Avusturya'da yokuş aşağı inilen ve geniş araçların dönmekte zorlandığı son iki virajı daha kritik hale getirdi.

Doğal olarak eleştirilen ilk taraf FIA oldu, ancak Motorsport'un ulaştığı bilgilere göre bu konuda üstüne düşeni yapmaya çalışan Niels Wittich, geçen yıl yarış sonu raporunda organizatörlere 9. ve 10. virajlarda değişiklik yapılması önerisinde bulunmuş!

Wittich'in raporunda, bu virajlara küçük çakıl havuzlarının eklenmesi, böylece pist sınırlarında büyük bir sorun yaşanmasının önüne geçilmesi yönünde açık bir tavsiye yer almakta.

Bu çözüm özellikle MotoGP yarışlarında ciddi zorluklara yol açacağı gerekçesiyle tercih edilmedi, ancak görünen o ki F1 tarafı baskıyı arttıracak.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bence bir çakıl havuzu ya da pist dışına çıkılmasını caydıracak başka bir çözüme ihtiyacımız var."

"Pilotların işi çok zor, nitekim aracın içindeyken beyaz çizgileri göremiyorlar, dolayısıyla limitleri tamamen tahmin etmek zorundalar."

"Fakat pist sizi daha dışa açılmaya davet ediyor, pilotları bundan caydıracak bir çözüm şart." dedi.

"Evet, tartışma genel olarak MotoGP ile ilgili, ama bence F1için de esnek ve kullanışlı bir çözüm bulunmalı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise daha radikal bir çözümle geliyor ve pilotların mümkün olan en hızlı çizgide rahatça yarışabilmesini istiyor.

Wolff, "Elbette taraftarlar ve seyirciler için olduğu kadar takımlar ve sürücüler için de bu cezaların gelmeye devam etmesi son derece sinir bozucu."

"Sadece iki çözüm var: ya sosis kerb kullanımına geri dönecek ve araçların hasar görmesine izin vereceğiz -ancak bu kez kimse şikayet etmemeli."

"Ya da cezaları tamamen kaldırır ve pilotların en hızlı çizgide yarışmalarına izin verirsiniz. Niki Lauda'nın her zaman söylediği şey budur."

"Ancak tüm paydaşların çıkarları için bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü biz de aynı şeyi başarmak istiyoruz: cezalardan etkilenmeyen muhteşem bir yarış." dedi.