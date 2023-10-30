FIA ve Liberty, Andretti meselesinde birbirinden çok uzakta: Arabuluculuk gerekebilir

Hermanos Rodriguez pistinde kurulan padokta, FIA ve Liberty Media'nın ağırlama alanları Red Bull ve Ferrari'ninkilerden ayrı, kol mesafesinde yer alıyor.

Uluslararası Federasyon Başkanı Mohamed Ben Sulayem ve Liberty Media CEO'su Stefano Domenicali'nin yolları bir ödül töreni sırasında kesiştiğinde, alışılagelmiş bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

Yine de padokta, Formula 1'in hayatını düzenleyen iki kurum arasındaki zorlu ilişkilere atıfta bulunmayan hiçbir söylem yok.

Anlaşmazlığın son perdesi, General Motors grubunun desteğiyle Michael Andretti tarafından sunulan bir proje olan Andretti takımının dünya şampiyonasına potansiyel girişiyle ilgili.

FIA uzun bir değerlendirmenin ardından başvuruyu onaylayarak topu Liberty Media'ya attı ve Liberty Media'nın artık bu konuyla uğraşması gerekecek. İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada Ben Sulayem içinde bulunduğu durumu çok sert sözlerle anlattı.

Ben Sulayem, "Cehennemi yaşadım. Oğlum öldüğünde (geçtiğimiz Mart ayında Dubai'de bir trafik kazasında hayatını kaybetti) bile bana saldırdılar, sırf ilgi beyanını (Andretti takımının onaylanmasına yol açan süreç) açtığım için beni yıkmaya çalıştılar. Bizim 12 takımla sözleşmemiz var, bunu unutmayın."

"Kendime sordum: tüm bu saldırılara maruz kalmak için ne yaptım? GM gibi bir şirkete kapıları nasıl kapatabilirsiniz? Onların (Liberty) hayır demeyeceği konusunda iyimserim. Bu, iş için iyi. Motor sporları için iyi. Ve eğer kabul edilmeyi isteyecek başka bir güvenilir takım olursa, yeni bir ilgi beyanı prosedürü açacağım." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mohammed bin Sulayem: FIA Başkanı Andretti'nin katılımını destekliyor

Ben Sulayem net mesajlar gönderiyor. Bu arada Michael Andretti, Austin'de Stefano Domenicali ile bir araya gelerek kısa sürmeyecek bir müzakerenin ilk adımını attı.

Liberty Media kendisini garip bir durumda buluyor: bir yanda Formula 1'de şu anda mevcut olan ve gelir pastasını paylaşacakları başka takım istemediklerini açıkça ortaya koyan on takım, diğer yanda ise şu an için Formula 1'e girmek için tüm gereklilikleri karşılayan bir aday var. Bir muamma.

Takımlar fiilen seyirci konumunda, ancak rolleri çok yakında çok önemli hale gelebilir. Yeni Concorde Anlaşması'nın, yani takımlar ile Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Liberty Media arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmenin ana hatlarını belirlemeye yönelik ilk görüş alışverişleri kısa süre önce başladı.

Mevcut 'Concorde Anlaşması' (2025 sonunda sona eriyor) dünya şampiyonasına katılabilecek azami takım sayısını on iki takım olarak belirliyor, ancak yeni sözleşmede bu sınır ona indirilebilir.

Bu, şu anda öngörülemeyen senaryolara yol açabilecek stratejik bir uyumdur. Bir yandan, Andretti 2025 Dünya Şampiyonası'nın başlangıcında yer almak için başvuruda bulundu, ancak yeni Concorde anlaşmasının müzakere masasına oturmayacak ve Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışabilecek maksimum takım sayısı on olarak belirlenirse, Andretti aslında öngörülemeyen sonuçlarla yasal zorlukların gerçek riski ile dışarıda kalacak.

Fotoğraf tarafından: Simon Galloway / Motorsport Images Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed bin Sulayem gridde

Ben Sulayem, "Ben sporla ilgilenmek için seçildim, cebime hiçbir şey koymadım ve burada hissedar da yok, tıpkı kârı paylaşacak bir yönetim kurulu olmadığı gibi. Benim misyonum onlarınkinden farklı."

"Eğer bu iki cephe sertleşirse, Formula 1'in hukuk bürolarının cenneti ve spora tutkuyla bağlı olanların cehennemi haline gelmesi riski ortaya çıkacaktır. Bir uzlaşma politikasına, sürtüşme nedenlerini sınırlandırarak iki cepheyi de tatmin edebilecek bir arabuluculuğa ihtiyaç duyulacaktır. Ancak bu senaryo bile bugün pek olası görünmüyor." dedi.