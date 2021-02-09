Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
271 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
299 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
306 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

paylaşım
yorumlar
FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi
Ekleyen:
, Editör

FIA ve FIM yetkilileri, Barcelona pistine giderek 2021 sezonları öncesinde yenilenen 10. virajı denetlediler.

Barselona yönetimi, FIA (Otomobil Federasyonu) ve FIM (Motosiklet Federasyonu) ile görüştükten sonra yeni sezon için pistte değişiklikler yapma kararı almış ve 10. virajı büyük oranda değiştirmişlerdi.

Önceden 10. virajda iki ayrı düzen vardı ve hem MotoGP hem de Formula 1 son yıllarda iç düzeni kullanıyordu.

Ancak FIA ve FIM ile görüşüldükten sonra güvenlik sebepleriyle bu bölümün değiştirilmesine karar verildi ve Ocak ayı başında başlayan çalışmalar, bu ayın başında sona erdi.

Pist zaten kullanıma hazır ve FIA/FIM, Pazartesi günü kontrol amaçlı piste gelerek bu bölümü incelediler.

Ayrıca 13. viraja yeni kerbler yerleştirilmişti ve bu bölümdeki çalışmaların nasıl yapıldığına da bakıldı.

Yapılan incelemenin ardından değişiklikler olumlu geribildirim aldı ve homologasyon süreci tamamlanmış oldu. Bu, İspanya GP'nin gerçekleşmesinin önünde artık herhangi bir engel kalmadığı anlamına geliyor.

2021 İspanya F1 Grand Prix'si, 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
1/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
2/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
3/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
4/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
5/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
6/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
7/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work

Circuit de Barcelona-Catalunya Turn 10 construction work
8/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Barcelona pistinin 10. virajı

Barcelona pistinin 10. virajı
9/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Barcelona pistinin 10. virajı

Barcelona pistinin 10. virajı
10/10

Fotoğraf: Circuit de Barcelona-Catalunya

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

Önceki haber

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

Sonraki haber

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

15s
2
Formula 1

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

10s
3
Formula 1

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?

13s
4
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

17s
5
Formula 1

Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!

12s
Son Haberler
McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
F1

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

4dk
FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi
F1

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

49dk
Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış
F1

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

1s
Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"
F1

Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"

1s
Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"
F1

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

10s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

McLaren, Splunk ile kontrat yeniledi
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Splunk ile kontrat yeniledi

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, "diva" F1 aracını nasıl evcilleştirdi?

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Monaco F1 Racing Team, Formula 1'e girmeye ilgi gösteriyor!

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton Kaliforniya’da elektrikli Porsche sürerken görüldü

"McLaren Senna" otomobili tanıtıldı
OTOMOBİL OTOMOBİL / Son dakika

"McLaren Senna" otomobili tanıtıldı

Jordan, Vettel'in Aston Martin'e geçişinde Damon Hill esintileri görmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan, Vettel'in Aston Martin'e geçişinde Damon Hill esintileri görmüş

Son Haberler

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2008 yılı için Vettel ile görüşmüş

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi
F1 Formula 1 / Son dakika

FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Alpine yönetimindeki "büyük değişikliklere" şaşırmış

Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: "Hollanda GP'nin seyircisiz olacağını kabul etmek için henüz erken"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.