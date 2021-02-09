FIA ve FIM, Barcelona'nın yeni 10. virajını denetledi

Barselona yönetimi, FIA (Otomobil Federasyonu) ve FIM (Motosiklet Federasyonu) ile görüştükten sonra yeni sezon için pistte değişiklikler yapma kararı almış ve 10. virajı büyük oranda değiştirmişlerdi.

Önceden 10. virajda iki ayrı düzen vardı ve hem MotoGP hem de Formula 1 son yıllarda iç düzeni kullanıyordu.

Ancak FIA ve FIM ile görüşüldükten sonra güvenlik sebepleriyle bu bölümün değiştirilmesine karar verildi ve Ocak ayı başında başlayan çalışmalar, bu ayın başında sona erdi.

Pist zaten kullanıma hazır ve FIA/FIM, Pazartesi günü kontrol amaçlı piste gelerek bu bölümü incelediler.

Ayrıca 13. viraja yeni kerbler yerleştirilmişti ve bu bölümdeki çalışmaların nasıl yapıldığına da bakıldı.

Yapılan incelemenin ardından değişiklikler olumlu geribildirim aldı ve homologasyon süreci tamamlanmış oldu. Bu, İspanya GP'nin gerçekleşmesinin önünde artık herhangi bir engel kalmadığı anlamına geliyor.

2021 İspanya F1 Grand Prix'si, 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.