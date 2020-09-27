FIA ve F1 sürücüleri, yeniden startlar konusunda görüştüler

Cuma günü Sochi’de yapılan toplantıda, Mugello’da yaşanan büyük kaza ve şartlar ayrıntılı şekilde tartışıldı.

Ana konu, yeniden start öncesinde güvenlik aracı ışıklarının ne kadar geç kapatılması gerektiği sorusuydu.

Fikir birliği, görüşmelerin yapıcı olduğu şeklindeydi ve tüm taraflar, Mugello’da belirli şartların rol oynadığı konusunda hemfikir oldu.

GPDA (Grand Prix Sürücüleri Derneği), daha önce Masi’ye, gelecekte bu tür kazaların tekrarlanmasını önlemek için beraber çalışmaya istekli olduklarını belirten bir mektup yazmıştı.

Mugello’daki kazada Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi ve Nicholas Latifi aynı anda yarış dışı kalmıştı.

McLaren sürücüsü Sainz bu konuda, “Kilit noktaları, diğer sürücüler ve FIA ile birlikte ele aldığımızı ve netleştirmemiz gereken her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Ve bazı iyi sonuçlara vardık.”

“FIA ve sürücüler, aynı durumun tekrar yaşanmaması için birbirine yardım edecek. Bundan ötürü, yaptığımız konuşmalardan ve vardığımız sonuçlardan çok memnunum.”

“Bazı sürücülerin, kazayı önlemeye yardımcı olabileceği bazı şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu, bazı sürücü hataları ve FIA’nın güvenlik aracı konusunda bize daha fazla yardımcı olabilmesinin bir kombinasyonu. Bu ikisinin kombinasyonu, durumu çok daha iyi hale getirecek.”

“Tüm bunlarla beraber Mugello, benzeri olmayan bir pist ve çok özel bir yeniden start oldu. Ve bu senaryo normalde diğer pistlerde tekrarlanmaz.”

“Bu yüzden bu, çok özel bir durum ve çok özel bir senaryoydu. Ve hepimizin daha iyi bir iş yapabileceğini düşünüyorum. Hepimiz, durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkındayız ve bunun tekrarlanmaması için herkesin elinden geleni yapacağından eminim.” ifadelerini kullandı.

AlphaTauri’den Pierre Gasly de tartışmaların faydalı geçtiğini söyledi.

Gasly, “Bu, bir süredir tartıştığımız bir şey. Tüm fikirlerin ortaya koyulduğunu düşünüyorum. Mugello’nun da ilk kez F1’e ev sahipliği yaptığını da biliyoruz.”

“Bu yüzden bu biraz özel bir durumdu. Ve muhtemelen bazı şeyler, oraya tekrar gidersek biraz farklı olur. Ancak herkes neler olduğunu anladı. Ve benim açımdan, tartışılan şeylerden memnunum.” dedi.

GPDA direktörü Romain Grosjean ise, “Hepimizin aynı yönde çalıştığını düşünüyorum.”

“Hepimiz, olanlar ve nelerin daha iyi yapılabileceği konusunda hemfikiriz. Michael Masi, Ross Brawn, sürücüler, hepimiz güvenliği arttıracak en iyi çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Ancak şovu da sürdürmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.