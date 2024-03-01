FIA ve F1 patronları, Horner konusunu görüşecekler

Sakhir'deki F1 sezon açılışı, Red Bull Racing'in bir kadın çalışanı tarafından Horner aleyhinde ortaya atılan iddialarla ilgili devam eden gelişmelerin gölgesinde kaldı.

Sekiz hafta süren bir soruşturmanın ardından Red Bull enerji içecekleri şirketi adına bağımsız bir avukat tarafından hazırlanan rapor, Çarşamba akşamı F1 takım patronu hakkındaki iddiaları reddetti.

Ancak sadece 24 saat sonra, takım patronları ve medya da dahil olmak üzere F1'deki üst düzey personele gönderilen isimsiz e-postaların Horner soruşturmasının bir parçası olduğu iddia edilen kanıtları ortaya çıkarmasıyla işler tersine döndü.

Red Bull'dan gönderilen dosyanın doğruluğu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ve bazı dosyaların Horner'ı itibarsızlaştırma çabasının bir parçası olarak uydurulmuş olması da ihtimal dışı değil.

Şikayetleri çevreleyen durum gizli bir mesele olmaya devam ettiğinden, ne takım ne de Horner'ın kendisi kanıtların herhangi bir yönüyle ilgili herhangi bir yorum yapamadı.

Ancak Horner'ın durumu şu ana kadar Red Bull'un iç meselesi olsa da, tartışmanın dikkatleri pist aksiyonundan uzaklaştırması, FIA ve FOM'un müdahale etmesi gerekip gerekmediği konusunda bazı sorulara yol açtı.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FOM'un çalışanlar üzerinde doğrudan düzenleme yetkisi bulunmamakla birlikte, sporun imajının dünya çapında manşetlere taşınan olaylar nedeniyle zedelenmemesini sağlamak FOM'un menfaatinedir.

FIA'nın da konunun F1'in itibarını zedelememesini sağlamak gibi bir sorumluluğu var.

Hem FOM, hem de FIA isimsiz e-postaların alıcıları arasında yer aldı ve motor sporlarının yönetim organının yaşananlar ışığında bir sonraki adımlarını değerlendirdiği anlaşılıyor.

Domenicali ile yapılacak görüşmelerin ardından olası adımlar atılabilir.

İkili F1 hafta sonlarında grand prix yarışlarındaki son gelişmeleri görüşmek üzere düzenli olarak bir araya geliyor ve kaynaklar Horner konusunun Cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin bir bölümünü oluşturacağını öne sürüyor.

Bir müdahalenin gerekli olduğuna karar verilmesi halinde FIA'nın uygulayabileceği pek çok seçenek var.

Sadece bireysel takım üyelerini ilgilendirdiği ve diğer rakipleri etkilemediği için durumun Red Bull'un kendi kendine çözmesine bırakılması gerektiğine karar verebilir.

Ayrıca, söz konusu meseleleri daha iyi anlamanın zamanının geldiğini düşünebilir ve bu nedenle, her şeyin kurallara uygun olduğundan emin olmak için soruşturmanın bulgularına ilişkin nihai Red Bull raporuna - sıkı bir gizlilik altında - erişim talep edebilir.

Ancak Red Bull bu koşullar altında, özellikle de içinde gizli içerikler varsa, raporu vermek zorunda kalmayacaktır.

Bir diğer seçenek de FIA'nın Etik ya da Uyum Departmanını devreye sokarak kuralların ihlal edilip edilmediğini araştırmasıdır.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA'nın Uluslararası Sportif Kuralları, şampiyonanın menfaatine olmayan bir davranışta bulunulduğunu düşünmesi halinde harekete geçmesi için gerekçe sunmaktadır.

Uluslararası Spor Kuralları Madde 12.2.1.c'ye göre yarışmacılar aşağıdaki durumlarda suç işlemiş sayılırlar: "Herhangi bir hileli davranış veya herhangi bir Yarışmanın çıkarlarına veya genel olarak motor sporlarının çıkarlarına zarar veren herhangi bir eylem."

Ayrıca, Madde 12.2.1.f'ye göre kuralların bir başka ihlali de şu şekilde olacaktır: "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren her türlü söz, eylem veya yazı."

Red Bull'un konuyla ilgili olarak FIA ile işbirliği yapmayı reddetmesi ya da belgeleri teslim etmeyi reddetmesi de ilginç.

Madde 12.2.1.g "bir soruşturmada işbirliği yapmamanın" suç sayılacağını belirtiyor.

Herhangi bir FIA soruşturması, F1'e rakip takım patronlarının talep ettiği perde arkasında gerçekte neler olduğuna dair şeffaflığın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Perşembe günü Mercedes takım patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Böylesine kritik konularda küresel bir spor olma iddiasıyla daha fazla şeffaflığa ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Sporun pozisyonunun ne olduğunu merak ediyorum."