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Formula 1 Meksika GP

FIA ve COTA, gelecek sezon için "Red Bull Ring tarzı" pist sınırları çözümünü tartışıyor

FIA ile COTA, Amerika Grand Prix'sinde Max Verstappen ile Lando Norris'in yaşadığı olayın ardından tartışmalara yol açan pist limiti ihlali için çözümleri tartışıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Track detail with gravel traps

Autosport/Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre FIA ve Austin yarış organizatörü, 2025 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için geçici çakıl tuzakları kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Bu yöntem, Max Verstappen ve Lando Norris'in geçtiğimiz pazar COTA’da yaşadığı olayın ardından, pist sınırları hakkındaki tartışmaları çözmeyi amaçlıyor.

COTA, 2023 yarışında Haas’ın pist limitlerinin ihlal edildiği iddiası nedeniyle inceleme talep etmesinin ardından; 6,13,14 ve 15. virajları daraltmış, pist sınırı ihlallerini denetlemek için çeşitli yerlere kameralar yerleştirmiş ve 11.viraja ise reçine ile kaplı sahte çakıl dolgu yerleştirerek kapsamlı bir yenileme çalışması yapmıştı.

Ancak pistte, FIA'nın 2024 için geliştirmeye çalıştığı, ilk olarak Avusturya'daki Red Bull Ring'de kurulan ve F1 yarış direktörü Niels Wittich tarafından “mükemmel proje” olarak adlandırılan küçük çakıl tuzağı kurulmadı.

Bu tasarım, kerbleri daraltarak ve bu kerblerin arkasına küçük çakıl tuzakları yerleştirerek pilotların pist sınırlarını aşmalarını caydırmak amacıyla geliştirildi ve motosiklet etkinliklerinde çakıl bulunmaması gerektiği için kolayca değiştirilebilir yapıda tasarlandı.

Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

FIA, çıkarılabilir çakıl tuzağı özelliğinin yaygınlaştırılmasının bir parçası olarak, tüm F1 pistlerinden bunu belirli virajlara yerleştirmeyi düşünmelerini istedi. Dolayısıyla bu fikir, Austin yarış organizatörüne 2024 yarışı öncesinde sunuldu.

Geçen haftaki yarışın hemen ardından Red Bull Ring'de kullanılan ayarlanabilir çakıl tuzaklarının Austin'deki 1. ve 12. virajlarda kurulması fikri medyada çokça tartışıldı.

FIA’nın yarış sonrasında Austin organizatörüyle bu fikri tekrar gündeme getirdiği öğrenildi. FIA'nın pistleri güvenlik gerekçesiyle bu tür tasarım değişiklikleri yapmaya zorlama yetkisi olsa da ve mevcut durum sportif çekişmelerle ilgili olduğu için bu kapsam dahilinde değil.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1, as Charles Leclerc, Ferrari SF-24 overtakes Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1, as Charles Leclerc, Ferrari SF-24 overtakes Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Austin’in ayrıca 2013 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı MotoGP etkinliğinde herhangi bir çakıl tuzağının güvenliği nasıl etkileyebileceğini de göz önünde bulundurması gerekiyor ve ayarlanabilir çakıl tuzağı çözümü, bunu kurmak isteyen herhangi bir piste önemli bir ekstra maliyet getiriyor.

COTA'nın başkanı Bobby Epstein bu yılki Amerika GP'si öncesinde ayarlanabilir çakıl tuzağı çözümünün şu aşamada Austin’deki pist için uygun olmadığını söylemişti.

Epstein durumu, “Her iki seçeneğe birden sahip olamazsınız.”

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Pisti kazıp çakıl koyup, sonra tekrar eski haline getirip alttaki killi yapının su geçirmez kalmasını umamazsınız.”

“Bu yüzden bu konuda bazı zorluklar var.” şeklinde açıklamıştı.

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Neva Ünsaldı
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