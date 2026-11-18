Formula 1 Las Vegas GP

FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?

FIA, V8'e geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamasından kısa bir süre sonra paylaşımlarını sildi. Görünüşe bakılırsa henüz görüşmeler resmi olarak tamamlanmış değil.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 17:34

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Starting grid

Fotoğraf: Peter Fox

Formula 1'in V8 motorlara dönüşü giderek daha somut bir ihtimal haline geliyor. FIA, Formula 1 yönetimi ve motor üreticileri arasında gerçekleştirilen son görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı. Ancak federasyonun sosyal medya paylaşımlarını kısa süre sonra silmesi, sürecin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru işaretleri yarattı.

Tartışmanın fitilini FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ateşledi. Ben Sulayem, salı günü Instagram hesabından V8 motor sesi eşliğinde bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Bunu istediniz, sizi dinledik. V8'ler yakında geliyor.”

FIA'nın resmî kanallarında yayımlanan ve yeni motorların 2030'da kullanılabileceğine işaret eden diğer içerikler de kısa süre sonra kaldırıldı. Bu gelişme, V8 kararının kesinleşip kesinleşmediği konusunda belirsizlik yarattı.

Henüz anlaşma yok

Paylaşımların silinmesi, FIA'nın V8 projesinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. En güçlü ihtimal, federasyonun yeni düzenlemeyi resmî olarak duyurmadan önce gerekli teknik ve idari süreçleri tamamlamak istemesi.

The Race'in haberine göre pazartesi günü FIA, Formula 1 yönetimi ve motor üreticileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde yeni motor mimarisinin temel hatları konusunda geniş çaplı bir uzlaşma sağlandı. Masadaki başlıca öneri, 2,1 litrelik turbo V8 motor.

Bununla birlikte üreticiler arasında yeni teknik düzenlemenin bazı ayrıntıları konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. Kesin anlaşmaya varılabilmesi için teknik ve sportif kuralların netleştirilmesi gerekiyor. Tarafların yıl sonuna kadar ortak bir noktada buluşmak üzere görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

Mohammed Ben Sulayem, FIA President, Stefano Domenicali, Formula 1 President and CEO

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Buradaki kritik ayrım, motor konsepti üzerinde uzlaşma sağlanması ile teknik düzenlemenin resmen onaylanmasının aynı şey olmaması. Formula 1, V8 motorlara dönüş konusunda ortak bir yön belirlemiş olsa da henüz bütün ayrıntıları karara bağlamış değil.

Yeni motor düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği de görüşmelerin önemli başlıklarından biri.

Mevcut motor düzenlemelerinin 2031 sezonunun sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Ancak Mohammed Ben Sulayem, V8 motorlara dönüşün bir yıl erkene çekilmesini ve yeni dönemin 2030'da başlamasını istiyor.

Bunun gerçekleşebilmesi için yalnızca FIA'nın isteği yeterli olmayacak. Motor üreticilerinin ve takımların da yeni düzenlemeyi desteklemesi, teknik kuralların hazırlanması ve gerekli onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Bir sonraki önemli toplantı, 10 Aralık'ta Şanghay'da gerçekleştirilecek Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı olacak. Burada yeni motor düzenlemesinin çerçevesinin ele alınması ve görüşmelerin ilerletilmesi bekleniyor.

FIA'nın hedeflerinden biri de motorların geliştirme ve üretim maliyetlerini düşürerek yeni üreticilerin Formula 1'e girişini kolaylaştırmak. Ben Sulayem, teknik karmaşıklığın azaltılmasıyla maliyetlerde ciddi düşüş sağlanabileceğini savunuyor.

Yeni V8 motorlar nasıl olacak?

Masadaki öneri, 2,1 litrelik turbo beslemeli V8 motor mimarisini temel alıyor. Bu yaklaşımın, üreticilerin mevcut teknik bilgi birikimlerinden yararlanmasına imkân tanıyarak geçiş maliyetlerini azaltması hedefleniyor.

Yeni güç ünitesinde sürdürülebilir yakıtların kullanılmaya devam etmesi, ancak elektrikli sistemin toplam güç üretimindeki ağırlığının azaltılması planlanıyor.

Öne çıkan teknik değişiklikler şöyle:

Motor: 2,1 litre hacimli turbo V8.

Turbo: Daha küçük boyutlu ve daha düşük basınçla çalışan turbo sistemi.

Elektrik gücü: MGU-K gücünün mevcut 350 kW seviyesinden 200 kW'a düşürülmesi.

Enerji dağılımı: 100 kW sürekli kullanılabilir elektrik gücü, 100 kW ise geçiş sistemine ayrılacak.

Yakıt: Sürdürülebilir yakıt kullanımının devam etmesi.

FIA'nın değerlendirdiği değişiklikler yalnızca motorla sınırlı değil. Gelecek teknik düzenlemeler kapsamında araçların ağırlığının da yaklaşık 80 kilogram azaltılması hedefleniyor. Böylece mevcut araçlara kıyasla 700 kilogramın altında bir ağırlığa yaklaşılması amaçlanıyor.

V8 motorlara dönüşün temel amacı, içten yanmalı motorun Formula 1'deki rolünü yeniden artırırken hibrit teknolojiyi ve sürdürülebilir yakıtları korumak. Daha düşük maliyet, daha basit teknik yapı ve motor sesinin yeniden ön plana çıkması da bu yaklaşımın önemli parçaları.

İzle: F1 GÜNDEM: Türkiye GP için büyük hazırlıklar, F1'in V8 motora dönüşü, Las Vegas tahminleri

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Racing Bulls, Lawson kararının perde arkasını açıkladı: "Alpine'i tek başına yendi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Antonelli'nin annesi: "Her ay ona harçlık veriyoruz"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



9 s



Antonelli'nin annesi: "Her ay ona harçlık veriyoruz"





Ecclestone: "Verstappen diğer pilotlardan biraz değil, çok daha iyi”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



9 s



Ecclestone: "Verstappen diğer pilotlardan biraz değil, çok daha iyi”





Hamilton'a eleştiri: “Schumacher böyle bir şey asla yapmazdı”



Formula 1



Formula 1 9 s



Hamilton'a eleştiri: “Schumacher böyle bir şey asla yapmazdı”

Son Haberler





FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



3 dk



FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?





Racing Bulls, Lawson kararının perde arkasını açıkladı: "Alpine'i tek başına yendi"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



48 dk



Racing Bulls, Lawson kararının perde arkasını açıkladı: "Alpine'i tek başına yendi"





Ogura: "MotoGP benim için her şey demek"



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



1 s



Ogura: "MotoGP benim için her şey demek"





Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol