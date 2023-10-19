FIA: "Üstünlüğü nedeniyle Red Bull'u cezalandırmak yanlış olur"

Red Bull takımı bu sezon bir grand prix dışında tüm grand prix'leri kazanırken kalan beş yarış öncesinde hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluklarını garantiledi.

Red Bull'un F1'deki hakimiyetinin boyutu, taraftarların ilgisinin azalmasına yol açmış gibi görünüyor ve sosyal medya araştırma şirketi Buzz Radar'ın yakın tarihli bir raporu, sosyal medya etkileşiminde büyük bir düşüşün altını çizdi.

2023 sezonundaki heyecan eksikliği, bazılarının F1'in patronlarının müdahale etmesini ve gelecek yıl daha fazla gösteri olması için ön tarafta işleri daha iyi bir seviyeye getirmeye çalışmasını önermesine neden oldu.

Ben Sulayem daha fazla heyecanı garanti edecek ancak tüm rakipler için adil olacak her türlü fikre açık olmakla birlikte, FIA'nın sırf iyi gidiyor diye bir takımı kasıtlı olarak geriletmeyi amaçlayan hiçbir şeyi dikkate almayacağını söyledi.

Autosport'un Red Bull'un başarıyı engellemesinin bir caydırıcı unsur olup olmadığı yönündeki sorusuna Ben Sulayem, "Bu [hakimiyet] pek çok kez yaşandı: Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'e bakın."

"Nasıl durdurulur? Başarıyı cezalandırmak biraz sert ve doğru değil."

"Demek istediğim, adil ve demokratik olmanın bir yolu olduğunu düşünüyorsanız ve sadece Max'i ve takımını ya da başka bir takımı cezalandırmamanın bir yolu olduğunu düşünüyorsanız önerilere açığım. Gerçekten hepimiz dinliyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra ve 2023 sürücüler dünya şampiyonu, Sprint yarışı kupasını FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem'den alırken Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama ben de sizin gibi sıkışıp kaldım. FIA'nın başarıyı cezalandırmasının hiçbir yolu yok ve bu [tek sürücünün üstünlüğü] benim zamanımda daha önce iki kez oldu." dedi.

FIA gösteriyi manipüle edecek herhangi bir müdahaleye karşı olsa da, 2025'de geçişleri iyileştirmeye yardımcı olacak yollar arıyor.

2022'de hayata geçen zemin etkili araç kuralları, araçların birbirlerini takip etmelerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştı ancak yürürlüğe girmelerinden bu yana araçların etkinlikleri azaldı.

Kısa bir süre önce FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, takımların performansı artırma çabalarının yarışabilirlik üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ve bu nedenle araçlarda ince ayarlar yapılması gerektiğini belirtti.

Tombazis, "2021 F1 araçlarını ele alırsak, öndeki araçtan iki boy uzakta olmalarına bağlı olarak, [aero] yükün %50'sinden fazlasını kaybediyorlardı."

"2022 tek koltuklu araçlarda yükte yalnızca %20'lik bir azalma vardı. Ama şimdi yaklaşık %35'teyiz. Kesinlikle bir kötüleşme var." dedi.

Etkinlikteki bu düşüşü tetikleyen olgulardan biri, takımların, sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için bozulmuş hava akışını araçtan uzağa yönlendiren dış yıkama özelliklerinin geri dönüşünde daha iyi ustalaşmış olmaları oldu.

Bu bireysel performans için iyi olsa da, diğer araçların yakından takip etmesini zorlaştırıyor.

Ben Sulayem, takımların FIA'yı yanıt vermeye zorlayan yönlere doğru ilerlediğinin farkında olduklarını ancak bunun kötü bir şey olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Ben Sulayem, "Onlar akıllanıyor ama bizim de onlardan daha akıllı olmamız gerekiyor."

"Bu iyi bir şey çünkü bizim için seviyeyi yükseltiyorlar. Dürüst olmak gerekirse, eğer yapmasalardı, emisyonlar söz konusu olduğunda E5 yakıtında [sıkışmış] gibi orada oturuyor olacaktık. "

"Bu durumda tembelleşiriz, yaratıcı olmayız ve meydan okuma olmaz." dedi.