Dünya Motor Sporları Konseyi, Ukrayna krizi sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeye yönelik pek çok yaptırım uygulanıyor ve aynı şey motor sporları dünyasından da bekleniyor.

Haas bu kapsamda isim sponsoru Uralkali ile olan ilişkisini gözden geçirme kararı aldı ve testin son gününe marka logoları olmadan çıktı.

Ayrıca Formula 1, Rusya Grand Prix'sini bu şartlarda gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Bu kararı diğer seri organizatörleri de takip etti.

Ukrayna Motorsporları Federasyonu bugün öğle saatlerinde, tüm Rus pilotların uluslararası etkinliklere katılımının yasaklanması gibi birçok yaptırım için çağrıda bulunmuştu.

FIA, bunun üzerine pazartesi akşamı kısa bir bildiri yayınladı ve Dünya Motor Sporları Konseyi'ni, krizle ilgili konuları görüşmek üzere olağanüstü şekilde toplayacağını açıkladı.

Bildiride, ”Dünya Motor Sporları Konseyi, Ukrayna'da devam eden krizle ilgili konuları görüşmek üzere yarın olağanüstü şekilde toplanacak."

“Toplantıdan sonra daha fazla güncelleme paylaşılacak." denildi.

Rus sporculara yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım, Formula 1'de yarışan Haas pilotu Nikita Mazepin'i de doğrudan etkileyecek.

Aynı şekilde Ferrari ile cuma antrenmanlarına katılması planlanan Robert Shwartzman da bu karardan etkileniyor olacak.