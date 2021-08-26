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Formula 1 / Belçika GP Haberler

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA yarış direktörü Michael Masi, pilotlara gönderdiği son belgede 4. virajın yanı sıra 9. ve 19. virajlarda pist limitlerine uymaları konusunda pilotları uyardı.

FIA, üç virajda pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Artık pist limitlerini aşarak avantaj kazanan sürücülere izin vermek istemeyen FIA, son dönemde uyguladığı formatı bu yıl daha da sıkılaştırdı.

Bu hafta sonu, yaz arasından sonraki ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si yapılacak ve FIA yarış direktörü Michael Masi, pilotları üç viraj konusunda uyardı.

Herhangi bir seansta veya yarışta, 4. virajdaki limitleri ihlal eden sürücülerin tur zamanı iptal edilecek.

Bir seans veya yarış esnasında 9. virajdaki kırmızı/sarı kerblerin dışına dört tekerlekle birden çıkan sürücünün de tur zamanı silinecek.

Son olarak pilotlara 19. virajın çıkışındaki kırmızı-sarı kerblerin dışına, dört tekerlekle birden temas ettikleri takdirde hem o turun hem de bir sonraki turun iptal edileceği bilgisi verildi.

Araçlardan biri, pist sınırlarına uymaz ve 4., 9. veya 19. virajlarda pist limiti ihlali yaparsa takımlara resmi mesaj sistemi yoluyla bilgi verilecek.

Yarış esnasında sürücü, bu virajlarda üç kez pist limiti ihlali yaparsa kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki ihlallerde konu, hakemlere bildirilecek.

Pirelli branding on a bridge

Pirelli branding on a bridge

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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