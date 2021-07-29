FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
FIA yarış direktörü Michael Masi, üç virajda pist limitlerinin ihlal edilmesi halinde tur zamanlarının silineceği konusunda pilotları uyardı.
FIA, bu yıl pist limitleri konusunda oldukça katı davranıyor ve belirli virajlarda pist dışına taşıp, avantaj kazanan isimlerin turlarını siliyor.
Yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP öncesi sürücülere, Michael Masi tarafından pist limitleriyle alakalı özel notlar dağıtıldı.
Masi, Hungaroring hafta sonu başlamadan önce sürücüleri 4, 11 ve 12. virajlarda pist sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda uyardı.
Bir pilot, dördüncü 4. çıkışında dört tekerlekle beraber kırmızı/beyaz kerblerin dışına çıkarsa, o tur zamanı hakemler tarafından silinecek.
Eğer 11. veya 12. virajın çıkışında böyle bir ihlal meydana gelirse, hakemler aynı anda iki tur zamanını birden silecek.
Bu üç virajdaki ihlalin her biri takımlara anlık olarak bildirilecek.
Bir sürücü yarış esnasında üç kez ihlal yaparsa, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki ihlallerde ceza verilecek.
Pirelli advertising branding on a bridge and trackside
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Masi, Hungaroring hafta sonu başlamadan önce sürücüleri 4, 11 ve 12. virajlarda pist sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda uyardı.
Bir pilot, dördüncü virajın çıkışında dört tekerlekle beraber kırmızı/beyaz kerblerin dışına çıkarsa, o tur zamanı hakemler tarafından iptal edilecek.
Eğer 11. veya 12. virajın çıkışında böyle bir ihlal meydana gelirse, hakemler aynı anda iki tur zamanını birden silecek.
Bu üç virajdaki ihlalin her biri takımlara anlık olarak bildirilecek.
Bir sürücü yarış esnasında üç kez ihlal yaparsa, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki ihlallerde olay hakemlere bildirilecek.