FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

FIA, bu yıl pist limitleri konusunda oldukça katı davranıyor ve belirli virajlarda pist dışına taşıp, avantaj kazanan isimlerin turlarını siliyor.

Yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP öncesi sürücülere, Michael Masi tarafından pist limitleriyle alakalı özel notlar dağıtıldı.

Bir sürücü yarış esnasında üç kez ihlal yaparsa, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki ihlallerde ceza verilecek.

Bu üç virajdaki ihlalin her biri takımlara anlık olarak bildirilecek.

Eğer 11. veya 12. virajın çıkışında böyle bir ihlal meydana gelirse, hakemler aynı anda iki tur zamanını birden silecek.

Bir pilot, dördüncü 4. çıkışında dört tekerlekle beraber kırmızı/beyaz kerblerin dışına çıkarsa, o tur zamanı hakemler tarafından silinecek.

Masi, Hungaroring hafta sonu başlamadan önce sürücüleri 4, 11 ve 12. virajlarda pist sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda uyardı. Bir pilot, dördüncü virajın çıkışında dört tekerlekle beraber kırmızı/beyaz kerblerin dışına çıkarsa, o tur zamanı hakemler tarafından iptal edilecek. Eğer 11. veya 12. virajın çıkışında böyle bir ihlal meydana gelirse, hakemler aynı anda iki tur zamanını birden silecek.

Bu üç virajdaki ihlalin her biri takımlara anlık olarak bildirilecek.