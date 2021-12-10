FIA üç viraj hakkında pilotları uyardı

Bir sürücü yarış içerisinde bu virajları üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki herhangi bir ihlalde konu hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücülerin pist limitlerini aşmaya zorlandığı durumları dikkate alacak ve bu durumda herhangi bir ceza verilmeyecek.

Buna ek olarak Masi, sürücülere Uluslararası Spor Kuralları'nın "sportmenlik dışı davranışları veya spor etiğini ihlal edere, bir müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik girişimleri" yasakladığı hatırlatıldı.