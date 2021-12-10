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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

FIA üç viraj hakkında pilotları uyardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pilotlar, Abu Dhabi GP'de üç virajda pist limitlerini ihlal ettikleri takdirde tur zamanlarının silineceği konusunda uyarıldılar.

FIA üç viraj hakkında pilotları uyardı

FIA Yarış Direktörü Michael Masi, geleneksel şekilde Abu Dhabi GP öncesinde pilotlara gönderdiği notta, pist limitleri konusuna dikkat çekti.

Burada sürücüler üç ayrı viraj için uyarıldılar.

Sürücülerden herhangi biri 7., 15. ve 16. virajları pist limitleri içerisinde geçemezse, o tur zamanı hakemler tarafından iptal edilecek.

Bir sürücü yarış içerisinde bu virajları üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki herhangi bir ihlalde konu hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücülerin pist limitlerini aşmaya zorlandığı durumları dikkate alacak ve bu durumda herhangi bir ceza verilmeyecek.

Buna ek olarak Masi, sürücülere Uluslararası Spor Kuralları'nın "sportmenlik dışı davranışları veya spor etiğini ihlal edere, bir müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik girişimleri" yasakladığı hatırlatıldı.

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